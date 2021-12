InfluenciaLoBueno: gobierno lanza campaña contra el ciberacoso

Bajo el nombre “Influencia lo bueno”, el gobierno lanzó una campaña que tiene por objetivo combatir el ciberacoso, especialmente en la infancia y adolescencia.

Liderada por el ministro vocero de gobierno, Jaime Bellolio, con un despliegue en redes sociales junto a la influencer Vai Monroe; se desarrolla esta iniciativa contra la violencia digital, buscando instalar la problemática del ciberacoso entre los jóvenes e invita a compartir contenido sin violencia en redes sociales.

Según el Estudio de Ciberacoso en Chile (Segegob, 2021), relativo a jóvenes de 15 a 29 años a nivel nacional, un 47% afirma haber sido víctima de esta práctica al menos una vez en los últimos tres meses. De esos jóvenes, un 38% declara presentar síntomas que son compatibles con depresión mayor; un 25% afirma que ante episodios de ciberacoso su reacción es hacerse daño, y un 69% señala que el ciberacoso del que son víctimas consiste en comentarios hirientes o malintencionados en línea.

Por otro lado, un 64% de los jóvenes en Chile fue testigo del ciberacoso al menos una vez durante los últimos tres meses. De esos testigos, un 58% señala no haber hecho nada para enfrentar esta práctica. El 52% de los testigos declara haber sido también víctima de acoso por medios digitales en los últimos tres meses.

“La campaña #InfluenciaLoBueno busca generar conciencia sobre el daño que genera el ciberacoso en los jóvenes, niños, niñas y en sus familias. La violencia digital es real y lamentablemente durante la pandemia se acrecentó aún más, especialmente contra las mujeres”, dijo el ministro Bellolio.

“Es por eso que invitamos a todos a sumarse a esta campaña y fomentar el buen trato en las redes sociales, porque con ese comentario de odio, con esa funa, con ese ciberacoso, tú no sabes el daño que le puedes generar a la persona que está al otro lado del teléfono o del computador. El respeto siempre tiene que ir por delante, no solo cara a cara, sino que también en todas las plataformas digitales. Nuestras diferencias nos enriquecen, no nos separan”, afirmó el vocero de gobierno.

Además de la campaña, en el sitio web SaludableMente se incluyó una sección dedicada exclusivamente a la violencia digital, con material descargable orientado a niños, niñas, jóvenes, padres y docentes, para enfrentar y evitar el ciberacoso. Este se divide en tres partes: atención, prevención y denuncia.

Canales de denuncia y/o apoyo para personas víctimas de violencia digital