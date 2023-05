Instalan primera piedra para obras de subcomisaría en Peñalolén: será entregada en primer semestre de 2024

La ministra del Interior, Carolina Tohá, acudió hoy hasta la comuna de Peñalolén para participar, junto al director nacional de Apoyo a las Operaciones Policiales de Carabineros, Ramón Alvarado, de una ceremonia donde se instaló la primera piedra de las obras de reposiciones de la Subcomisaria San Luis, en la comuna de Peñalolén.

Desde Carabineros señalaron que la nueva infraestructura será entregada durante el primer semestre de 2024 y beneficiará a más de 60 mil habitantes del municipio.

La ministra del Interior indicó que “las obras públicas son por sí valiosas, dignifican, mejoran la vida, generan un sensación de progreso, pero su principal valor es cuando están al servicio de un propósito de sociedad claro. Y aquí lo que importa es cómo esta subcomsaría ayudará en el objetivo que mejoremos en garantizarle a todas las personas eso que es un derecho y que es la seguridad”.

Por su parte, el general inspector Alvarado manifestó que “no ha habido instancia en la que no nos soliciten más carabineros, más cuarteles y más vehículos policiales. Entendemos que eso no es un simple comentario, es una preocupación y una necesidad a la que como institución, junto a los municipios y al gobierno, nos hemos ocupado, no con palabras sino que con hechos concretos”.

La nueva infraestructura de la subcomisaría San Luis contará con tres niveles (un subterráneo y dos pisos para atención de público y oficinas; y dormitorios) de 2.336 metros cuadrados con una plaza dispuesta para la comunidad en su entrada.