Intendente de Los Lagos y evaluación de primera jornada de cuarentena en Puerto Montt: “Se está cumpliendo el objetivo principal”

El intendente de Los Lagos, Harry Jürgensen, realizó una evaluación de las medidas dispuestas ante la cuarentena que comenzó a regir en Puerto Montt a las 22.00 horas del miércoles para evitar la propagación del coronavirus.

“Hemos revisado las distintas aduanas sanitarias, los puntos que están funcionando, hemos hecho un sobrevuelo también para evaluar el comportamiento ciudadano y también el funcionamiento de las aduanas sanitarias. Hemos visto que al principio tuvimos algunos inconvenientes para atender más rápidamente las aduanas, que a mediodía las aduanas, en general, estaban con muy poco retraso en la atención, salvo aquellas dos aduanas que son bidireccionales en donde habían filas más largas”, explicó la autoridad regional, precisando que también se ha fiscalizado el comercio no esencial.

“Creemos que se está cumpliendo el objetivo principal que es mantenernos en casa, tenemos el virus circulando en la comuna de Puerto Montt y tenemos que evitar contagiarnos, y para eso tenemos que quedarnos en casa y quienes salen de sus casas, por alguna razón, tienen que hacerlo con el permiso correspondiente, si no lo hacen con el permiso correspondiente, están probablemente incurriendo en una falta y probablemente también en un delito, porque no se puede estar circulando en un lugar donde hay cuarentena obligatoria sin el permiso de la comisaría virtual”, enfatizó la autoridad regional.

Tacos y sumario a multitienda

Sobre el funcionamiento de las aduanas sanitarias el seremi de Obras Públicas, James Fry indicó que “uno de los puntos más álgidos” se constató en la Ruta 5, en el acceso norte a la ciudad. “Reconocemos que la comunidad de Puerto Montt se está tomando esta cuarentena en serio. Sin embargo, hubo muchos reclamos de los conductores por la demora en los trámites en el peaje y el taco kilométrico. En relación a esto, pudimos constatar que el 80% de las personas que estaban circulando, estaba sin la documentación requerida y hacían los trámites en el lugar, generando congestión y dificultando la circulación vehicular. Por lo tanto, el llamado es a realizar los trámites antes de viajar a Puerto Montt”, manifestó Fry.

Mencionó además que “otro de los accesos a Puerto Montt que presentó complejidades fue Parque Industrial. Como Ministerio, estamos mejorando la señalética para permitir una mejor fluidez y seguridad, tanto de las personas que transitan como de los funcionarios públicos que están trabajando 24/7 en ese punto”.

Por su parte, la seremi de Salud, Scarlett Molt, se refirió a un local de la tienda Corona que mantuvo abierto el acceso a clientes y manifestó que “nosotros estamos haciendo cumplir el instructivo respecto de establecimientos que deben funcionar”.

“Se le va a levantar un sumario sanitario a una multitienda por las condiciones como activó su funcionamiento. Por eso es importante dejar en claro que las multitiendas que no venden productos que son esenciales tienen que buscar las formas de pago de sus cuentas por cualquier otra vía que no sea presencial. El pago de una cuota no es justificación para mantener abiertos los establecimientos”, advirtió.

En tanto, la gobernadora de Llanquihue, Leticia Oyarce, indicó que en esta primera jornada de cuarentena se registraron más de cuatro mil fiscalizaciones, detectándose el uso indebido del permiso de trabajo para realizar otro tipo de trámites.