Intendente de Magallanes dice que alza de contagios de Covid-19 en la zona se debe a un “relajamiento” y que “el problema son los permisos colectivos”

hace 10 minutos

Punta Arenas. Foto referencial.

“Yo saco un permiso colectivo, la pongo a usted, yo me pongo como empleador y no hay como controlar de que efectivamente yo sea su empleador”, remarcó José Fernández, la máxima autoridad regional. En tanto, el alcalde Claudio Radonich aseveró que “hay más movilidad, lo que genera una segunda ola. Esto porque, uno, le pierdes miedo al Covid; dos, porque las empresas no han tenido el estándar sanitario requerido; y tres, al aeropuerto puedes llegar con certificado de residencia o laboral”.