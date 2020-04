Intendente de Valparaíso y Plan de Semana Santa: “No vamos a permitir el ingreso de turistas. Lo van a pasar mal”

El intendente de Valparaíso, Jorge Martínez, detalló las medidas que adoptó la región para evitar el ingreso de turistas para Semana Santa.

Esto en el marco del Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe que rige en todo el territorio nacional desde el 19 de marzo ante la pandemia de coronavirus Covid-19.

“Quiero reforzar con un mensaje breve, conciso y claro, dirigido a los habitantes de otras regiones, y en representación de toda nuestra región, de las ocho provincias, de las 38 comunas de esta región. No queremos turistas en la Región de Valparaíso”, señaló Martínez.

“Algún día los vamos a necesitar y los vamos a invitar a nuestra región. Pero no hoy día. No vamos a permitir el ingreso de turistas. Lo van a pasar mal, los van a detectar en los 16 puestos de control que hay en todas las rutas de ingreso a la región. Si logra alguno pasar, hay patrullas que se van a dirigir frente a denuncias de los vecinos, y van a tener que pagar grandes multas y van a tener que devolverse a su lugar de origen. El mensaje es uno, fuerte y claro, por respeto a los habitantes de la Región de Valparaíso. No queremos ni una persona fuera de la región en nuestra región”, enfatizó.

Martínez pidió “que opere de una vez por todas el sentido común, porque es el colmo la cantidad de gente que anda en las calles porque está aburrida. Ese aburrimiento puede causar la muerte de muchas personas”.

El llamado a los residentes

Por su parte el jefe de Defensa Nacional para la Región de Valparaíso, contraalmirante Yerko Marcic, sostuvo que “tenemos todos una preocupación porque personas de otras regiones no vengan a ocupar una segunda vivienda, en eso estamos trabajando, en eso hemos estado empeñados todos estos días y seguiremos haciéndolo, pero también quiero dirigirme hoy a las personas residentes de la Región de Valparaíso”.

“Sí, los que vivimos en la Región de Valparaíso, muchas personas salen a pasear, se van a la playa, copan los espacios públicos, las plazas, las calles, también eso es un acto de tremenda irresponsabilidad, los que hacen eso están atentando contra la vida de otros”, advirtió.

“Podremos cursar todas las multas que queramos, que por cierto pueden llegar hasta los 50 millones de pesos, en los casos graves; podemos hacer todo eso, pero si los residentes en la Región de Valparaíso se vuelcan a las playas, a las plazas, a los lugares públicos y no respetan la petición de no salir de sus hogares, lo que están haciendo es lisa y llanamente, atentando contra la vida de otros. Tenemos que entender que las normas que se dictan son por el bien de la comunidad, tenemos que ser capaces de tener el autocontrol, la empatía y la generosidad de poder cumplirlas”, recalcó Marcic.