Intendente Guevara reconoce que puede haber “interés político” en alcaldes que no han seguido la calendarización de vacunas y llama a no perjudicar la estrategia sanitaria

Esta mañana, el intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, se refirió a la discusión que se ha generado esta semana respecto de las alertas que ha recibido el Minsal de comunas que no han respetado la calendarización de vacunas, con el objetivo de priorizar a grupos distintos de personas que no les corresponde aún la inoculación de acuerdo al cronograma.

Al respecto, la autoridad metropolitana manifestó que “hasta aquí el proceso de vacunación ha sido bastante esperanzador respecto de los volúmenes que se han alcanzado y la velocidad y efectivamente estamos bastante mejor que los países vecinos e incluso de algunas potencias mundiales”.

Pese a esto, y ante las denuncias que se han realizado, señaló que quienes participan en la campaña administrando las vacunas -atención primaria y municipios- “deben ponerse a disposición de la estrategia de salud liderada por el Ministerio de Salud que incorpora un calendario de vacunación. Cualquier cosa que sea salirse de esa política obviamente que perjudica la estrategia sanitaria final”. Además, reconoció que puede existir “algún interés distinto al sanitario”, y más bien político, en alcaldes que se han salido de la instrucción.

Sobre eso mismo, Guevara emplazó a los alcaldes que no han respetado la estrategia y señaló que “aquí hay una falsa dicotomía. Ayer escuchaba al alcalde de Conchalí (René de la Vega), que es un amigo, que decía ‘yo prefiero irme a la cárcel antes que no vacunar a mis profesores’. Esa es una falsa dicotomía, a los profesores los vamos a vacunar a todos los que quieran vacunarse”.

“El tema es que eso va a ocurrir en una oportunidad que está definida por el Minsal no por la Municipalidad de Conchalí, entonces rasgar vestiduras y decir ‘me la juego por mis transportistas escolares, me la juego por los recolectores de basura o por los portuarios’, esa no es la dicotomía”, dijo el intendente que agregó que se realizará un sumario sanitario en contra del alcalde que esta mañana insistió que los profesores -aunque no les corresponda por edad- pueden acercarse a su comuna para ser inoculados.

Por esto mismo, explicó que el calendario “pone en una línea de tiempo” la disponibilidad de vacunas, ya que el país no cuenta con los 30 millones de dosis que se necesitan. “Aquí no es verdad que la alternativa sea vacunarse o no. Vacunas hay disponibles en 2 dosis para los 15 millones de chilenos que son el grupo objetivo de vacunación. Ahora, ¿hay disponibilidad para vacunarlos a todos hoy? No, eso no es así”.

Además, sostuvo que “efectivamente no hay que desconocer que puede haber algún un interés distinto al sanitario, de todo tipo, también político. Es una tentación humana y por eso es importante atenerse a la estrategia sanitaria que ha definido el Ministerio de Salud. Nuestro Ministerio de Salud ha tenido una estrategia que ha sido reconocida en el mundo entero, entonces qué sentido tiene innovar respecto de lo que ha dicho el Ministerio de Salud. El llamado es a ordenarse detrás de esa estrategia del ministerio. Lo demás solo genera desorden, confusión y problemas logísticos”.