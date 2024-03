Intensifican fiscalizaciones preventivas en buses por feriado de Semana Santa

En el terminal de buses de Pajaritos, en avenida General Bonilla, el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, en compañía del alcalde de Lo Prado, Maximiliano Ríos, entregó detalles del despliegue que se realizará en todo el país durante Semana Santa, enmarcado en el Plan Nacional de Fiscalizaciones Preventivas.

Vergara destacó que los terminales “están sometidos a cargas excepcionales durante estos periodos y requieren de una presencia coordinada del Estado, sus municipios y la seguridad privada, para llevar a delante sus tareas”.

La autoridad precisó que hay un compromiso de la Subsecretaría de Prevención del Delito para que este tipo de operativos de fiscalización preventiva aumenten en 25% durante este año.

El operativo aleatorio en Pajaritos se ejecutó respecto a los equipajes de los usuarios de buses. Esto se complementa con las fiscalizaciones de tránsito y las que se hacen a conductores y empresas.

“Con OS7 y la Prefectura Occidente de Carabineros, en este caso en particular, estamos enfocados en asegurarnos que el equipaje que entra a los buses tenga concordancia con la persona del pasaje asociado y en asegurarnos que los terminales no se transformen en puntos de movimiento ni de mercaderías ilegales como tampoco de drogas u otros elementos que no queremos en circulación”, precisó la autoridad de gobierno.

Vergara informó que se concretarían en paralelo 35 operativos en terminales de todo el país.

En el terminal de buses de Pajaritos, autoridades lanzaron el Plan Nacional de Fiscalizaciones Preventivas con motivo de Semana Santa. Foto: Diego Martin / Agencia Uno.

Carabineros dio cuenta del despliegue de los funcionarios para el fin de semana largo, por el feriado del viernes, el que contempla la realización de controles aleatorios en todo el territorio nacional, destinándose 1.300 funcionarios policiales y alrededor de 750 vehículos de la institución. En la Región Metropolitana se adelantó que, según estimaciones de la autoridad, 420.000 automóviles saldrán de la zona durante el curso del fin de semana, por lo que hay un despliegue integral en los cuatro principales accesos