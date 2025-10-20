Intercambiaban vehículos robados por droga: PDI desbarata banda que mantenía más de 800 kilos de cannabis sativa

En un trabajo conjunto entre la Fiscalía Regional de Tarapacá y la Brigada Investigadora del Crimen Organizado, la Policía de Investigaciones (PDI) logró la detención de dos personas vinculadas a una banda que solía intercambiar vehículos robados en el sur de Chile por droga proveniente desde Bolivia.

El jefe nacional contra el Crimen Organizado, prefecto inspector Erick Menay, explicó que las diligencias permitieron "sacar de circulación cerca de 900 mil dosis, toda vez que se han incautado más de 800 kilos de cannabis sativa “.

La droga incautada está avaluada en más de 4 mil millones de pesos. A eso se suma la incautación de munición. El prefecto Menay detalló que se incautaron seis armas: "cuatro armas de puño, dos armas largas y cerca de 500 cartuchos. Por lo tanto, se puede ver que el poder de fuego que tenía esta fracción de la organización es muy potente", indicó.

Respecto al modus operandi, la autoridad policial explicó que la sustancia era ingresada a Chile “por pasos no habilitados por el norte del país, luego era trasladada a una casa de acopio ubicada en la Región de O’Higgins y también era subdistribuida y acopiada en la Región de Ñuble”.

“Lo particular de esto es que logramos el ciclo completo”, destacó Menay, asegurando que se incautaron cinco vehículos, los que habían sido sustraídos en la ciudad de Temuco “y estos vehículos en definitiva eran los que se intercambiaban por esta sustancia ilícita como forma particular o principalmente de pago", sostuvo.

En definitiva, destacó que con esta diligencia se logró “desarticular el ciclo completo de una banda dedicada a la sustracción de vehículos, al pago de la sustancia, al ingreso clandestino, al traslado y acopio, particularmente en O’Higgins, para favorecer los flujos y abastecimiento de droga a los consumidores de la zona sur del país”.

La fiscal regional de Tarapacá, María Trinidad Steinert señaló que los detenidos pasarán “a control de detención por el delito de tráfico ilícito de estupefacientes, además de porte de arma prohibida e infracción a la ley de control de armas”.

La persecutora afirmó que el Ministerio Público “seguirá trabajando para lograr la detención de otros autores de este ilícito, de los demás miembros de esta estructura criminal y en especial del proveedor de la droga que es de Bolivia”.