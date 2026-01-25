Investigan circunstancias de homicidio de hombre de 51 años en Arica: fue herido con arma cortopunzante. Imagen referencial.

La Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público encabeza las diligencias para aclarar la muerte de un hombre de 51 años en Arica.

Según los antecedentes preliminares, el hecho se habría producido durante la noche del viernes en plena vía pública, en la intersección de calles Tambo Quemado con Río Maipo, en el sector sur de Arica.

La víctima fatal sería un hombre de 51 años de nacionalidad chilena, quien en un principio habría sido trasladado por personal del SAMU hasta el hospital Dr. Juan Noé con una herida cortopunzante en su tórax.

A pesar de recibir atención médica, finalmente durante la jornada del sábado habría fallecido.

El Ministerio Público, por medio de la Fiscalía de Arica, solicitó a la Brigada de Homicidios (BH) y el Laboratorio de Criminalística (Lacrim) de la Policía de Investigaciones (PDI) encabezar las diligencias para aclarar la circunstancia en que ocurrió el hecho y los posibles involucrados.