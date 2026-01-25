SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Investigan circunstancias de homicidio de hombre de 51 años en Arica: fue herido con arma cortopunzante

    La Fiscalía de Arica y la PDI estarían realizando diligencias para esclarecer lo ocurrido. La víctima fatal falleció en el hospital el sábado.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Investigan circunstancias de homicidio de hombre de 51 años en Arica: fue herido con arma cortopunzante. Imagen referencial.

    La Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público encabeza las diligencias para aclarar la muerte de un hombre de 51 años en Arica.

    Según los antecedentes preliminares, el hecho se habría producido durante la noche del viernes en plena vía pública, en la intersección de calles Tambo Quemado con Río Maipo, en el sector sur de Arica.

    La víctima fatal sería un hombre de 51 años de nacionalidad chilena, quien en un principio habría sido trasladado por personal del SAMU hasta el hospital Dr. Juan Noé con una herida cortopunzante en su tórax.

    A pesar de recibir atención médica, finalmente durante la jornada del sábado habría fallecido.

    El Ministerio Público, por medio de la Fiscalía de Arica, solicitó a la Brigada de Homicidios (BH) y el Laboratorio de Criminalística (Lacrim) de la Policía de Investigaciones (PDI) encabezar las diligencias para aclarar la circunstancia en que ocurrió el hecho y los posibles involucrados.

    Lee también:

    Más sobre:PolicialAricaHomicidioPDIFiscalía

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Reportan liberación de al menos 80 presos políticos en Venezuela

    Diputados cruzan opiniones por dichos de Sedini sobre conversaciones previas con Steinert para asumir en Seguridad

    Gendarmería detecta y frustra intento de vulneración de seguridad en cárcel de Talca

    Hombre atropellado por tren en Llanquihue: autoridades de Los Lagos emplazan al gobierno por seguridad en vías férreas

    Alex Honnold logra escalar sin protección el Taipéi 101, el rascacielos más alto de Taiwán

    Caso de bar incendiado en Crans-Montana, Suiza: por qué liberaron al copropietario y las críticas tras la determinación

    Lo más leído

    1.
    Trabajador fallece tras caer a pozo de aguas servidas en edificio de Las Condes

    Trabajador fallece tras caer a pozo de aguas servidas en edificio de Las Condes

    2.
    Boric refuerza importancia de coordinación con Kast para traspaso por incendios: “Para que no haya vuelta atrás”

    Boric refuerza importancia de coordinación con Kast para traspaso por incendios: “Para que no haya vuelta atrás”

    3.
    Hombre atropellado por tren en Llanquihue: autoridades de Los Lagos emplazan al gobierno por seguridad en vías férreas

    Hombre atropellado por tren en Llanquihue: autoridades de Los Lagos emplazan al gobierno por seguridad en vías férreas

    4.
    57.584 niños, niñas y adolescentes muestran una “trayectoria de riesgo” de acuerdo a informe del Ministerio de Seguridad

    57.584 niños, niñas y adolescentes muestran una “trayectoria de riesgo” de acuerdo a informe del Ministerio de Seguridad

    5.
    Detienen a uno de los presuntos autores de balacera en Cerro Navia que dejó a dos personas heridas

    Detienen a uno de los presuntos autores de balacera en Cerro Navia que dejó a dos personas heridas

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La playa en Chile que fue destacada por un medio argentino: “El mar es calmo y se disfruta sin apuro”

    La playa en Chile que fue destacada por un medio argentino: “El mar es calmo y se disfruta sin apuro”

    Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”

    Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”

    Qué se sabe del “plan maestro” que anunció Trump para la reconstrucción de Gaza

    Qué se sabe del “plan maestro” que anunció Trump para la reconstrucción de Gaza

    Cambio climático: cómo los pingüinos están cambiando por las altas temperaturas, según un estudio

    Cambio climático: cómo los pingüinos están cambiando por las altas temperaturas, según un estudio

    Servicios

    DMC emite aviso meteorológico por probables tormentas eléctricas para cinco regiones de Chile

    DMC emite aviso meteorológico por probables tormentas eléctricas para cinco regiones de Chile

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Universidad Católica por la final de la Supercopa

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Universidad Católica por la final de la Supercopa

    Dónde y a qué hora ver a Arsenal vs. Manchester United por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Arsenal vs. Manchester United por la Premier League

    Investigan circunstancias de homicidio de hombre de 51 años en Arica: fue herido con arma cortopunzante
    Chile

    Investigan circunstancias de homicidio de hombre de 51 años en Arica: fue herido con arma cortopunzante

    Diputados cruzan opiniones por dichos de Sedini sobre conversaciones previas con Steinert para asumir en Seguridad

    Gendarmería detecta y frustra intento de vulneración de seguridad en cárcel de Talca

    Huelga de trabajadores de Finning en Antofagasta llega a su fin tras acuerdo y labores se retoman este lunes
    Negocios

    Huelga de trabajadores de Finning en Antofagasta llega a su fin tras acuerdo y labores se retoman este lunes

    El gran ajuste de los seguros contra incendios en Chile en la última década

    Máximo Pacheco: “Sé que el presidente electo tiene mucho aprecio y reconocimiento al trabajo que yo he hecho”

    Qué alimentos debes comer para ser un “súper anciano”, según un experto en longevidad
    Tendencias

    Qué alimentos debes comer para ser un “súper anciano”, según un experto en longevidad

    Cómo es el castillo que Carlos III alquilará para “bodas de lujo y eventos cinco estrellas”

    Cómo China se ha infiltrado en el Ejército de Taiwán en medio de las presiones para obtener su control, según reportes

    Gustavo Costas aborda la llegada de Damián Pizarro a Racing: “Por la economía del club, lo que podíamos traer era él”
    El Deportivo

    Gustavo Costas aborda la llegada de Damián Pizarro a Racing: “Por la economía del club, lo que podíamos traer era él”

    Nico Pino completa una sólida actuación y finaliza séptimo en las 24 horas de Daytona

    Con Lucero como figura: la U se cobra revancha ante Universitario y se queda con el amistoso a puertas cerradas

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes
    Finde

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    Vuelven Goku y Vegeta: Dragon Ball Super confirma la adaptación del arco de Moro
    Cultura y entretención

    Vuelven Goku y Vegeta: Dragon Ball Super confirma la adaptación del arco de Moro

    Hablar con los muertos: un relato de Jaime Bayly

    La mancha humana: un relato de Irene Vallejo

    Reportan liberación de al menos 80 presos políticos en Venezuela
    Mundo

    Reportan liberación de al menos 80 presos políticos en Venezuela

    Alex Honnold logra escalar sin protección el Taipéi 101, el rascacielos más alto de Taiwán

    Caso de bar incendiado en Crans-Montana, Suiza: por qué liberaron al copropietario y las críticas tras la determinación

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura
    Paula

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura

    Equipo Paula gana premio ‘Pobre el que no cambia la mirada 2025′

    Torre helada de frutos rojos y yogur