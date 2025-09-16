SUSCRÍBETE
Nacional

Investigan hallazgo de cadáver en ribera del Río Mapocho

De acuerdo a un análisis preliminar, el cuerpo no presentaría lesiones atribuibles a terceras personas.

Paula ParejaPor 
Paula Pareja
Foto: Referencial/AtonChile. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Personal de Carabineros se encuentran investigando el hallazgo de un cadáver en la ribera del Río Mapocho, cerca del sector del puente Manuel Rodríguez.

El cuerpo fue encontrado cerca de las 10:30 de la mañana por funcionarios de Bomberos que se dirigían a controlar un incendio.

El teniente coronel Mauricio Meneses Pincheira indicó que “Bomberos al pasar por este sector, alerta la presencia de un cuerpo en medio del río y ante eso llama directamente a la central de Carabineros y se inicia todo el comunicado para el personal del cuadrante”.

El cuerpo hallado pertenece a un hombre y según el análisis preliminar no presentaría lesiones atribuibles a terceras personas.

“Como una primera impresión del cuerpo, no se le visualizan lesiones importantes de tipo homicidio, no obstante, es imprescindible contar con los especialistas, que van a determinar efectivamente si la muerte fue causada por intervención de terceras personas, homicidio, o podría ser un suicidio”, señaló la autoridad policial.

Hasta el lugar llegó equipo del Gope para las labores de extracción del cuerpo, mientras que la Fiscalía dispuso del trabajo de Labocar y OS9 de Carabineros para efectuar las pericias tendientes a esclarecer el caso.

