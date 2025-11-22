Investigan robo en lugar habitado en Puente Alto: sujetos ocuparon una escalera plegable para entrar

Este viernes se registró un robo en lugar habitado en Puente Alto, Región Metropolitana.

Fueron alrededor de seis sujetos que ingresaron al domicilio con una escalera plegable para robar mercadería de limpieza.

El subcomisario Fabián Lagos, de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) San Ramón informó que “el día de hoy funcionarios de esta Bicrim concurrieron hasta un domicilio en Puente Alto para realizar diligencias investigativas por el delito de robo en lugar habitado".

“En el lugar se realizaron diligencias investigativas obteniendo cámaras de seguridad, las cuales van a ser analizadas y remitidas posteriormente a esa Fiscalía, una vez finalizada la investigación”, comentó.