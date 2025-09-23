“Irrupción violenta por parte de media docena de sujetos”: Fiscalía Occidente indaga “turbazo” en Cerrillos

El fiscal jefe de Flagrancia de la Fiscalía Metropolitana Occidente, Patricio Rosas, instruyó diligencias a la Brigada de Robos (BIRO) de la Policía de Investigaciones (PDI) ante el “turbazo” que afectó a una familia en la calle Carriel Sur de Cerrillos, la madrugada de este martes.

“Los antecedentes preliminares darían cuenta de una irrupción violenta por parte de media docena de sujetos de distintas edades quienes habrían ingresado a través de la violencia a una casa particular donde convive un grupo familiar compuesto aproximadamente por cuatro personas, entre adultos y menores de edad”, relató el persecutor.

Rosas señaló que trabajan para individualizar a los responsables y recuperar las especies sustraídas desde el inmueble.

Se están buscando registros de cámaras para conocer los trayectos que realizaron los vehículos en que se movilizaban los sujetos.

“Claramente nuestro primer esfuerzo va enfocado hacia el esclarecimiento del hecho, la determinación de los partícipes, pero, sobre todo, un detalle muy importante. Nuestra Unidad Regional de Atención a Víctimas de Testigos también se encuentra desplegada en el lugar para poder prestar el apoyo y la contención que requieren las víctimas”, indicó el fiscal a la prensa en las afueras del hogar asaltado.

Ante el reclamo de vecinos por la frecuencia de este tipo de delitos en su barrio, el fiscal Patricio Rosas señaló que se va a trabajar para ver si existe algún tipo de patrón en la acción criminal en la zona.

“Es parte del análisis que estamos realizando en la georreferenciación de los distintos hechos y si aquí hay una ola delictual por concentración de distintos hechos relacionados por un espacio territorial va a ser parte del análisis”, aseguró.

Rosas sostuvo que “los hechos referidos, no solamente por parte de estas víctimas, sino también por parte de testigos y vecinos del sector están siendo analizados para la búsqueda de perfiles, patrones comunes de comportamiento”.

Por su parte, el teniente coronel Gustavo Tapia, prefecto de servicio de la Prefectura de Santiago Rinconada de Carabineros, detalló que la banda irrumpió en el domicilio forzando las puertas de ingreso e intimidó al grupo familiar para sustraer “diversas especies, principalmente artículos de tecnología”.

Escaparon en un vehículo de color blanco que se encontraba en las inmediaciones del domicilio.

Tapia dijo que la georreferenciación de los domicilios que han resultado afectados por hechos de este tipo es clave para las acciones a implementar.

“Está georreferenciado conforme a las denuncias que realizan las personas y a través de eso podemos implementar servicios policiales con la finalidad de prevenir”, indicó el oficial.