Jadue aclara sus dichos por “estatuto de garantía” para la DC y las FFAA: “Lo que yo he señalado es que todas las instituciones tienen que estar a la altura de los hechos”

Controversia causaron los dichos del candidato presidencial del Partido Comunista, Daniel Jadue, sobre solicitar un “estatuto de garantías” a las Fuerzas Armadas y a la Democracia Cristiana en el caso de resultar electo como Presidente de la República.

En un live en Facebook, Jadue sostuvo que pediría ese compromiso para que “nunca más se pongan a disposición de un gobierno extranjero para derrocar a su propio gobierno”.

Sin embargo, hoy, en entrevista con Tele13 Radio, dijo que fue “sacado de contexto”. “Lamento que esto sea sacado de contexto para inventar discusiones. A mí en una conversación se me pregunta acerca del temor que nosotros tenemos de que pudiese haber un intento de golpe. Hay que recordar que cuando faltaba el mismo tiempo que falta hoy día para las elecciones, en otro tiempo en nuestro país, ya había gente conspirando con otros gobiernos para que esto no pasara. Y se me pregunta por eso y se me pregunta si yo estaría dispuesto a firmar un estatuto de garantía, como si fuéramos nosotros una amenaza a la democracia. Y yo respondo ‘no mire los que deberían que firmar son los que alguna vez han estado en esa’, y eso es todo lo que digo y es una discusión que tiene que ver con el contexto de la historia”.

En esa línea, agregó que “lo que yo he dicho es que todas las instituciones tienen que estar a la altura de los hechos. Lo que he repetido hasta el cansancio es que nadie vuelva a plantearse este tipo de salida... porque aquí hay una discusión muy profunda que dar. Muchas veces se discute que las violaciones a los derechos humanos en nuestro país partieron después del golpe, no, no, no. La primera violación a los derechos humanos, y que hoy día no hay condiciones para que esto se dé, y esperamos que no haya condiciones para que esto se dé y que nadie las quiera generar, es que nunca nadie quiera interrumpir el proceso democrático”.

Sus palabras fueron criticadas por el Presidente Sebastián Piñera y también por su sector.

“Esas palabras reflejan una muy mala comprensión de la democracia y de nuestro Estado de Derecho. Las Fuerzas Armadas en Chile son obedientes, jerárquicas y no deliberantes y, por lo tanto, pedirles estatutos de garantía es no comprender el rol de las Fuerzas Armadas en democracia”, sostuvo Piñera, luego de emitir su voto en la segunda vuelta de gobernadores regionales.

Por su parte, el abanderado del Frente Amplio, Gabriel Boric marcó distancia con los dichos de Jadue. “Sebastián Piñera no tiene ningún mérito para dar lecciones de democracia a nadie. Dicho esto, yo he señalado que las FF.AA. tienen que mantenerse como no deliberantes (...) subordinados al poder civil, cosa que no ha sucedido durante los últimos años”.

En tanto, similar postura tuvo la candidata presidencial del PS, Paula Narváez, quien afirmó: “Yo creo que Daniel Jadue se equivoca (...). De alguna manera refleja ciertas vacilaciones democráticas, porque no puede ser que una persona que aspira ser Presidente del país requiera de garantías a otras instituciones cuando en realidad sabemos que las Fuerzas Armadas tienen que estar subordinadas al poder civil. Así tiene que ser en una democracia y todos tenemos que trabajar para que eso se cumpla, sobre todo si uno está aspirando a conducir el país”.