Nacional

Jefe de la bancada de RN acusa al TER de “omitir flagrantemente” la Constitución al rechazar inhabilidad de Daniel Jadue

El diputado Frank Sauerbaum señaló que el fallo del tribunal está "en base a principios que se enuncian de manera genérica, desatendiendo norma expresa de la Constitución”.

Rodrigo Gómez S.Por 
Rodrigo Gómez S.

El jefe de la bancada de diputados de Renovación Nacional (RN), Frank Sauerbaum, acusó el Segundo Tribunal Electoral Regional Metropolitano de “omitir flagrantemente” la Constitución al no acoger el requerimiento presentado por el partido para inhabilitar la candidatura de Daniel Jadue a la Cámara de Diputados.

El requerimiento fue presentado por la colectividad el pasado 28 de agosto a través del abogado Marcelo Brunet, quien recurrió a la primera instancia de la justicia electoral, donde buscaba que impugnar su derecho a sufragio, debido a la acusación que pesa sobre Jadue por los eventuales delitos cometidos en el caso de Farmacias Populares.

El diputado Sauerbaum aseguró que “creemos que se falla en base a principios que se enuncian de manera genérica, desatendiendo norma expresa de la Constitución”.

“Al menos, a diferencia del Servel que se permitió desatender reglas constitucionales en sede administrativa, el Tribunal Electoral es un órgano jurisdiccional”, planteó el jefe de diputados de RN.

Por lo anterior, afirmó que “de cualquier manera, creo que es el Congreso el llamado a zanjar estas cuestiones ejerciendo su poder constituyente, y no debiese ser una sala de un tribunal la que aplicando principios y tratados internacionales, omita flagrantemente nuestra Constitución”.

El legislador agregó que “el Ministerio Público tiene convicción de la culpabilidad de Daniel Jadue, y puede ocurrir que antes de asumir tengamos un diputado desaforado percibiendo luego su dieta por todo lo que demore el juicio oral. Eso es simplemente inaceptable”.

