Jefe de la Defensa en Valparaíso anuncia aumento de patrullajes en las playas y pide no salir con fines recreativos: “No son vacaciones”

Al mediodía de este viernes, el jefe de la Defensa Nacional para la Región de Valparaíso, contraalmirante Yerko Marcic; junto al intendente regional, Jorge Martínez y al seremi de Salud, Francisco Álvarez se reunieron en el Puesto de Mando para dar a conocer las medidas implementadas y las que se pondrán en marcha durante las próximas horas, en el marco del Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe por la pandemia de coronavirus.

“Quiero pedirles que nos ayuden a protegerlos, no se expongan, cumplan las medidas sanitarias que están dispuestas para su protección, que se mantengan en sus ciudades de residencia y no se desplacen con fines recreativos a otras ciudades, estamos en vísperas de fin de semana. Si no va a trabajar, quédese en casa, no son vacaciones”, advirtió Marcic.

“Estamos en una emergencia sanitaria, comprendámoslo. Nosotros vamos a estar en las calles, porque tenemos que hacerlo y lo hacemos con agrado, pero usted quédese en casa”, recalcó.

“Recibí la información que muchas personas se han ido a las playas a descansar. Los tiempos no están para generar aglomeraciones en las playas, por más bonitos que estén los días, debemos quedarnos en casa. Vamos a aumentar los patrullajes en las playas para orientar a las personas, en tal sentido para pedirles que tomen conciencia al respecto”, anunció además la autoridad.

Por su parte, el intendente Martínez detalló que “hoy se decretó el cierre nacional y por tiempo indefinido de todos los cines, teatros, restaurantes, pubs, discotecas en todo Chile, además de los eventos deportivos independiente de que tengan o no tengan público. Y esto es efectivamente porque son lugares donde la propagación y el contagio son mucho más factibles. Como no sabemos cuánto va a durar esta crisis en Chile, pero sí hay estimaciones, las medidas económicas anunciadas apuntan a esto”.

En tanto, el Seremi de Salud se refirió al control del terminal de buses, señalando que “la primera medida que vamos a tomar es colocar equipos de la Seremi de Salud, en los distintos terminales de buses que tiene nuestra región para poder fortalecer los controles sanitarios en esos puntos para poder evitar la propagación del virus”.