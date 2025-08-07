Joven de 17 años muere tras ser baleado en su departamento en Renca

Un joven de 17 años fue asesinado con un arma de fuego en la comuna de Renca en su propia vivienda.

Los hechos habrían ocurrido durante la tarde del seis de agosto, y según detalló el inspector Mario Gil de la Brigada de Homicidios Centro Norte de la PDI, “en horas de la tarde, se comunicó con esta brigada especializada la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, solicitando que se adoptara el procedimiento por el delito de homicidio con arma de fuego”.

De acuerdo a lo que agregó, en el interior del inmueble es que fue encontrado el cuerpo de la víctima, quien presentaba “diversas lesiones atribuibles a terceras personas”.

“Por tal motivo, el equipo especializado, junto a peritos del Laboratorio de Criminalística Central y personal del Departamento de Medicina Criminalística, realizaron el trabajo en el sitio del suceso, logrando levantar diversas evidencias, además de realizar diligencias investigativas como toma de declaraciones, emplazamiento de testigos y levantamiento de cámaras de seguridad”, agregó.

Personal policial continúa trabajando con el fin de identificar al o los responsables del hecho.