Juan Francisco Galli: “Aquellos [extranjeros] que no cumplan la norma están sujetos a expulsión”

Anteriormente, se hacían en un vuelo comercial cualquiera. Se compraba el pasaje para el expulsado y los miembros de la policía que escoltaban. Pero fue el número creciente de extranjeros expulsados lo que impulsó al gobierno a tomar la decisión de contratar quince vuelos charter con el fin de realizar los procedimientos de forma expedita.

Así lo detalló esta mañana en entrevista con radio Agricultura el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, mientras despedía en el aeropuerto el último vuelo de expulsión del 2020. Se trata de ciudadanos extranjeros condenados por delitos de menos de cinco años , “los tribunales pueden sustituir esa pena con la expulsión y la prohibición de ingresar a Chile por 10 años”, comentó Galli.

En línea con lo que ha señalado el Presidente Piñera en múltiples ocasiones, indicó: “Hay que hacer una distinción muy clara, entre aquellos extranjeros que están regularizados en nuestro país son bienvenidos, aportan a nuestra diversidad pero la única condición es cumplir la norma, y aquellos que no cumplan la norma están sujetos a expulsión”.

Ahora, Galli aseguró que las expulsiones no son un trámite fácil. “Cuando los ciudadanos extranjeros son de países fronterizos es mucho mas fácil, pero cuando no son de países fronterizos hay que programar vuelos, que el país receptor tenga las condiciones de recibir a los expulsados, el viaje mismo no puede tener dificultades”.

Cada vuelo tiene un costo variable de acuerdo a la licitación, y el financiamiento de esos vuelos es a través de los que se recauda por infracciones migratorias “se forma un fondo para financiar esas expulsiones”.

Galli agregó que también se realizan expulsiones por tierra, a Perú y Bolivia, totalizando 143 personas, 44 por tierra.

Sobre la ley migratoria, a la cual el senador Latorre anunció que llevaría al TC, Galli señaló: “Después de ocho años de tramitación uno siente que ha tenido todas las discusiones hemos tramitado muchísimo, nos permite tener un avance, fijar claramente cuales son las condiciones que ofrecer a los extranjeros cuando quieren venir a nuestro país a buscar oportunidades y las normas claras cuando no cumplen la norma”.