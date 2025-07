Jueza del caso de sicario liberado se defiende descartando dolo: “Hay que ver qué pasó”

Irene Rodríguez Chávez, la jueza del 8° Juzgado de Garantía de Santiago cuya firma aparece en el documento que recibió Gendarmería para dejar sin efecto la prisión preventiva del sicario venezolano Osmar Ferrer, defendió a su proceder en el caso en un contacto telefónico con 24 Horas de TVN.

“Está recién empezando una investigación y no voy a hablar respecto de lo que pasó. Solamente puedo decir que no hubo ni un dolo, ni una corrupción, ni nada en el Poder Judicial. Nada, es lo único que les puedo decir y me declaro inocente en ese sentido”, aseguró la jueza.

Ferrer se mantenía en el Complejo Penitenciario Santiago 1 imputado por el delito de robo con homicidio, tras ser formalizado junto a otros dos sujetos por su participación en el homicidio de un empresario de Meiggs.

“Yo decidí que ingresaran los tres a prisión preventiva, di las órdenes respectivas, la audiencia está muy clara en lo que hice y eso es lo que vale”, recalcó.

El 10 de julio el sujeto fue puesto en libertad, 24 horas después de su formalización.

Gendarmería informó que “pondrá a disposición del Ministerio Público toda la información, en razón de la investigación que se ha abierto al respecto”.

“Yo decreté las tres prisiones preventivas, mandé las órdenes de ingreso esa misma tarde a Gendarmería. Lo demás hay que ver qué es lo que pasó ya que es objeto de investigación. Pero las tres órdenes de ingreso a Santiago 1 después de la audiencia que hice, fueron firmadas por mí y fueron remitidas a Gendarmería. Y se dejó constancia en la historia de la causa que la gendarme recibió las tres órdenes de ingreso correspondientes y se las llevó esa noche”, aseguró la jueza Rodríguez.