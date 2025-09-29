Juzgado de Garantía de Antofagasta ratifica audiencia de este martes para discutir competencia por caso ProCultura

El Juzgado de Garantía de Antofagasta reprogramó el horario de inicio de la audiencia que fijó para este martes con la finalidad de discutir la competencia en el caso ProCultura.

Esto ante la petición del equipo jurídico de uno de los imputados, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, que busca que el caso quede radicado en la capital.

La apuesta de los abogados de Orrego es que la causa quede bajo la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Santiago y sea trasladada al 7° Juzgado de Garantía capitalino.

El horario de la audiencia de este 30 de septiembre, fijado originalmente para las 14.00 horas, se adelantó paras las 8.30.

“Atendida la liberación de agenda para el día martes 30 de septiembre de 2025, y con el objeto de permitir un mejor desarrollo de la audiencia fijada, se reprograma su horario de inicio a las 8.30 horas”, indicó el tribunal.

El juzgado determinó mantener todas las disposiciones respecto a la instancia, incluida la autorización excepcional de todos los intervinientes para comparecer en modo telemático.