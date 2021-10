Juzgado de Garantía de Temuco rechazó solicitudes de los querellantes para ampliar y reabrir la investigación en contra de Martín Pradenas

El Juzgado de Garantía de Temuco rechazó las solicitudes de los querellantes de ampliación y reapertura de la indagación seguida en contra de Martín Nicolás Ignacio Pradenas Dürr, imputado como autor de delitos reiterados de abuso sexual y violación, que habría perpetrado entre 2010 y 2019 en Temuco y Pucón.

La investigación contra el sujeto se inició luego del suicidio de la joven Antonia Barra, el 13 de octubre de 2019. Tras el hecho, su padre encontró mensajes en el teléfono celular que ella usaba y en los que confesaba a cercanos haber sido agredida sexualmente por Pradenas tres semanas antes en una cabaña en Pucón. Durante la tramitación del caso surgieron antecedentes de otras cinco víctimas que relataron haber sido violentadas por el mismo imputado. Una de ellas era menor de edad en la fecha de los hechos denunciados.

El Juzgado tuvo por comunicada este miércoles la decisión de la Fiscalía de La Araucanía de cerrar la investigación abierta en contra de Pradenas Dürr. En la audiencia de apercibimiento de cierre el magistrado Luis Olivares Apablaza dio por cerrada la investigación, cuyo plazo judicial venció a las 24 horas del pasado 9 de octubre.

El fiscal Miguel Ángel Rojas explicó que “el Tribunal de Garantía acogido los argumentos del Ministerio Público, entendió que se habían realizado cada una de las diligencias a realizar, en audiencia de fecha 9 de septiembre del presente año; con lo cuál se procedió a declarar el cierre de la investigación por parte del Ministerio Público, situación que el tribunal tuvo por comunicado”.

Por su lado la defensa de Pradenas, asumida por el abogado Javier Jara Müller, valoró que se diera por cerrada la investigación. “Es algo que la defensa había solicitado hace ya bastante tiempo, creemos que la petición de la parte querellante era solamente dilatoria y pretendía hacer diligencias que eran completamente inconducentes respecto de los hechos”, señaló el abogado.

El profesional añadió que “esperamos que se fije prontamente la audiencia de preparación, para así empezar a delinear el juicio oral y poder demostrar que Martin Pradenas no tiene responsabilidad en los hechos que se le imputan. Es necesario que se fije prontamente el juicio oral para que todos puedan observar la mala calidad de la prueba que existe en esta causa y en definitiva demuestra que Martín Pradenas no hizo más que tener una conducta acordé a las normas sociales y que no ha forzado nunca a nadie en el ámbito sexual”.

Luego de la presentación de los hechos por los que se acusa a Martín Pradenas, el Ministerio Público, está a la espera que el tribunal fije fecha para la audiencia de preparación de juicio oral.

El 21 de julio de 2020 la Fiscalía de La Araucanía formalizó a Pradenas por una serie de abusos cometidos entre 2010 y 2019 contra afectadas de entre 13 y 21 años, entre ellas Antonia Barra. El organismo está indagando además un sexto caso, por un hecho similar ocurrido el 2011. El 11 de noviembre del año pasado fue reformalizado por este nuevo caso.

El plazo ya había sido extendido, primero en febrero de este año tras el hallazgo de un celular que pertenecía al imputado y venció el 9 de agosto, siendo nuevamente ampliado hasta septiembre.

El sujeto cumple con prisión preventiva en la Cárcel de Valdivia.