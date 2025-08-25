SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Kast y Jara se disputan voto presidencial: solo un punto separa a ambos en la última encuesta Cadem

En la cuarta semana de agosto, el líder republicano marca un 28% de preferencias, mientras que la exministra del Trabajo lo sigue con 27%. Evelyn Matthei queda rezagada en tercer lugar con 14%.

Por 
Roberto Martínez

Este domingo se conocieron los resultados de la encuesta Plaza Pública, que realiza Cadem, correspondiente a la cuarta semana de agosto, los cuales revelaron un escenario muy ajustado entre el líder republicano José Antonio Kast (28%) y la abanderada de la centroizquierda Jeannette Jara (27%), quienes se disputan el liderazgo en la carrera presidencial.

En comparación con la semana pasada, Kast retrocede un punto porcentual mientras que Jara avanza dos, confirmando una tendencia al alza de la exministra del Trabajo y acortando al mínimo la distancia con el candidato republicano.

Por su parte, Evelyn Matthei se mantiene en un lejano tercer lugar con 14%, sin variaciones respecto de la medición anterior, pero alejándose del protagonismo que había logrado a mediados de mes.

Más atrás aparecen Franco Parisi con 11%, bajando un punto, seguido por Johannes Kaiser con 7%, quien permanece estable. En los márgenes continúan Harold Mayne-Nicholls con 2%, creciendo un punto, y Marco Enríquez-Ominami y Eduardo Artés con 1% cada uno.

El grupo de quienes no votarían, no saben o no responden se redujo de 11% a 9%.

En cuanto a expectativas sobre quién será el próximo Presidente, el 38% cree que Kast llegará a La Moneda, mientras que un 28% se inclina por Jara. Más atrás aparecen Matthei (10%), Parisi (10%) y Kaiser (6%).

La encuesta también evaluó simulaciones de segunda vuelta, donde Kast vencería a Jara por 13 puntos (44% vs 31%), y a Matthei por 8 puntos (36% vs 28%).

Frente a Parisi, la abanderada oficialista lograría un empate técnico (33%), mientras que con Kaiser obtendría una ventaja de 6 puntos (36% vs 30%). En tanto, la exalcaldesa de Providencia se impondría a Jara por 7 puntos (40% vs 33%)

Estos resultados muestran que, aunque Jara logra disputar la primera vuelta voto a voto, aún enfrentaría dificultades para imponerse en escenarios de balotaje.

Prioridades ciudadanas

En relación con las propuestas de gobierno más atractivas, el 42% de los encuestados se inclina por el cierre de fronteras a la inmigración ilegal y la expulsión de extranjeros irregulares, seguido por un 36% que prioriza frenar el crimen organizado.

A la vez, un 22% opta por eliminar las listas de espera en salud, y un 17% respalda la propuesta de un ingreso vital de $750.000.

Finalmente, la aprobación a la gestión del Presidente Gabriel Boric cayó a un 30%, mientras que su desaprobación se mantiene en 62%.

Más sobre:Elección presidencialEncuesta CademJosé Antonio KastJeannette JaraEvelyn MattheiFranco ParisiJohannes KaiserHarold Mayne-NichollsMarco Enríquez-OminamiEduardo ArtésPresidente BoricNacional

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Alcalde de Cali denuncia amenazas de muerte por las disidencias de las FARC

Lautaro Carmona critica gestión de Mario Marcel en Hacienda y exige al gobierno que se transparenten motivos de su salida

Galilea evita comprometer presencia de RN en eventual gobierno de Kast y dice que “tendrán que recurrir a los cuadros de Kaiser”

Loncon pide al gobierno “detener el proceso de consulta indígena” iniciado tras las propuestas de la Comisión para la Paz

¿Gustavo Petro fracasa en su guerra contra el terrorismo?: últimos atentados en Colombia desatan escrutinio sobre gestión del mandatario

Ucrania ataca con drones a Rusia, pese a restricciones del Pentágono

Lo más leído

1.
Seremi de Salud confirma que pescado enlatado chino vendido como jurel en realidad era carne de caballa

Seremi de Salud confirma que pescado enlatado chino vendido como jurel en realidad era carne de caballa

2.
Triunfo para Vodanovic: Corte de Santiago rechaza excluir a la Municipalidad de Maipú del desafuero del diputado Lavín

Triunfo para Vodanovic: Corte de Santiago rechaza excluir a la Municipalidad de Maipú del desafuero del diputado Lavín

3.
Temblor hoy, domingo 24 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 24 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

4.
En Italia afirman que Colo Colo está involucrado en la “ruptura definitiva” entre Alexis Sánchez y el Udinese

En Italia afirman que Colo Colo está involucrado en la “ruptura definitiva” entre Alexis Sánchez y el Udinese

5.
Maura Rivera se despide de su padre fallecido en atropello y señala que “partió de una manera abrupta e injusta”

Maura Rivera se despide de su padre fallecido en atropello y señala que “partió de una manera abrupta e injusta”

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Eutanasia: el lento avance de una idea que la mayoría de los chilenos respalda

Eutanasia: el lento avance de una idea que la mayoría de los chilenos respalda

Qué es un ACV, la lesión cerebral que padece el humorista chileno Willy Benítez

Qué es un ACV, la lesión cerebral que padece el humorista chileno Willy Benítez

Es tiempo de partir
opinión

Es tiempo de partir

Por Mario Marcel
Cómo “resucitar” un televisor con obsolescencia por software en la era del streaming

Cómo “resucitar” un televisor con obsolescencia por software en la era del streaming

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Real Oviedo vs. Real Madrid por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Real Oviedo vs. Real Madrid por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Fulham vs. Manchester United por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Fulham vs. Manchester United por TV y streaming

Temblor hoy, domingo 24 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 24 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Kast y Jara se disputan voto presidencial: solo un punto separa a ambos en la última encuesta Cadem
Chile

Kast y Jara se disputan voto presidencial: solo un punto separa a ambos en la última encuesta Cadem

Lautaro Carmona critica gestión de Mario Marcel en Hacienda y exige al gobierno que se transparenten motivos de su salida

Galilea evita comprometer presencia de RN en eventual gobierno de Kast y dice que “tendrán que recurrir a los cuadros de Kaiser”

Gremios condenan fatal ataque en La Araucanía y exigen acciones inmediatas por parte del Estado
Negocios

Gremios condenan fatal ataque en La Araucanía y exigen acciones inmediatas por parte del Estado

Grau y su experiencia en el Gobierno: “Me ha cambiado y me ha cambiado para bien”

El grupo Indumotora recurre a sus accionistas: aumenta capital y ajusta su gobierno corporativo

Chile se queda fuera de la fiesta de Google: así son los nuevos teléfonos Pixel 10
Tendencias

Chile se queda fuera de la fiesta de Google: así son los nuevos teléfonos Pixel 10

Cada cuánto deberías lavar tus sábanas, según una microbióloga

Las 8 mejores películas en lo que va del año, según la BBC

Con Carlos Palacios como titular: Boca Juniors obtiene su primera victoria de local en el Clausura argentino
El Deportivo

Con Carlos Palacios como titular: Boca Juniors obtiene su primera victoria de local en el Clausura argentino

Brayan Cortés no suelta el arco de Peñarol: el Manya se levanta tras su agónica eliminación de Copa Libertadores

Colo Colo acaba con el invicto del Claro Arena: vence a la UC en el fútbol femenino

La Dulcería Apoquindo: calor de hogar
Finde

La Dulcería Apoquindo: calor de hogar

Mi panorama: eludir el frío en SANFIC

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 23 de agosto

Muere a los 96 años el actor Jerry Adler, conocido por su papel en la serie “Los Soprano”
Cultura y entretención

Muere a los 96 años el actor Jerry Adler, conocido por su papel en la serie “Los Soprano”

“Por razones de fuerza mayor”: Suspenden show de Natalia Valdebenito en Rancagua a semanas de polémico chiste sobre tragedia en El Teniente

Álvaro Henríquez: “Yo era como Carmela llegando a la ciudad y no podía creer la suerte de conocer a Roberto Parra”

Alcalde de Cali denuncia amenazas de muerte por las disidencias de las FARC
Mundo

Alcalde de Cali denuncia amenazas de muerte por las disidencias de las FARC

¿Gustavo Petro fracasa en su guerra contra el terrorismo?: últimos atentados en Colombia desatan escrutinio sobre gestión del mandatario

Ucrania ataca con drones a Rusia, pese a restricciones del Pentágono

Bullying escolar: el costo del silencio institucional
Paula

Bullying escolar: el costo del silencio institucional

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo