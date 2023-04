La advertencia de la vocera de la Suprema en medio de debate por seguridad: “No nos podemos transformar en un estado policiaco”

“Hay un régimen de libertades públicas que hay que combinar con la seguridad”, afirmó la ministra vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, a propósito de las propuestas para mejorar las medidas para enfrentar los homicidios y otros delitos de alta connotación social.

En entrevista con radio Cooperativa esta mañana, la portavoz del máximo tribunal señaló que, pese a la “urgencia” de mayor seguridad, las normativas que se discuten deben ser analizadas a conciencia, comentando que desde la Corte Suprema siempre han recomendado la existencia de “una mirada pacífica” sobre los temas.

“Cuando se trata de soluciones país, obviamente que lo que llama el Presidente de la República a que haya tranquilidad y no conmoción excesiva es un llamado adecuado, porque no podemos legislar ni establecer soluciones en un estado de desesperación, sino que también reflexionando”, sostuvo en relación a llamados que ha hecho Gabriel Boric en el marco del debate sobre las reglas de uso de fuerza para los policías.

En su visita al norte la semana pasada, el Presidente Boric recalcó que “es importante que las policías tengan reglas claras”.

“No por el estado de conmoción en el que estamos podemos llegar a un descontrol desde el punto de vista del poder civil sobre las policías. Y eso mismo las policías no lo quieren. Así que no instalemos una falsa dicotomía al respecto”, dijo el Mandatario hace unos días.

La magistrada Vivanco expuso que “la urgencia es una realidad, pero, por otro lado, también existe la obligación de pensar bien las cosas y buscar soluciones que sean las más adecuadas y ponderadas, porque cada inserción que uno hace del sistema legislativo tiene efectos en otras materias. No son islas y, en consecuencia, si uno aprieta por un lado, tiene que fijarse qué es lo que pasa hacia el otro”.

“No nos podemos transformar en un estado policiaco, tenemos que ser un estado en que haya seguridad, en que se aumenten las medidas de seguridad, pero no en que los ciudadanos finalmente no tengan libertades, entonces esas combinaciones son finas, no es fácil hacerlas, pero es muy importante tenerlas a la vista”, advirtió.

“Todos los órganos, todas las personas, todas las autoridades tienen que coordinarse y agregar esfuerzos justamente para hacer frente a la delincuencia, pero no es que estemos en un sistema donde la delincuencia ya no tenga control ni tenga contrapeso”, aseguró la vocera de la Suprema.