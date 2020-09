La declaración del ministro de Ciencia en caso sobre muertes por Covid: “Todas las medidas tienen que ver con estrategias muy distintas a la inmunidad de rebaño"

Que desconoce o no recuerda. En esa línea fueron gran parte de las respuestas que dio el ministro de Ciencia, Andrés Couve, a las preguntas que le hizo el fiscal de Alta Complejidad Centro Norte, Marcelo Carrasco, en el caso en que se investiga responsabilidades de autoridades de gobierno por un supuesto actuar negligente que habría derivado en la muerte de personas contagiadas de Covid-19.

Se trata de un caso que se abrió luego de que el 3 de julio el senador Alejandro Navarro presentara una querella en contra del Presidente Sebastián Piñera, del exministro de Salud Jaime Mañalich y el subsecretario de Redes Asistenciales Arturo Zúñiga. Después, se acumuló a esa causa una segunda querella presentada por la Comisión Chilena de Derechos Humanos en contra de las mismas autoridades.

El secretario de Estado declaró en calidad de testigo el 30 de julio pasado. En su testimonio, de nueve carillas, se centra principalmente en su rol como ministro en el manejo de la pandemia.

El persecutor le dijo a Couve: “Ha habido declaraciones relacionadas a inmunidad de rebaño, otras que no, entonces, si usted conoce, ¿fue esa la estrategia del gobierno?”

“Todas las medidas (fueron) tomadas de manera oportuna, cierre de fronteras, colegios, cuarentenas, tienen que ver con estrategias muy distintas a la inmunidad de rebaño”, respondió el ministro de Ciencia.

Luego, Carrasco le consultó si las declaraciones del ministro de Salud de la época en relación a la inmunidad de la gente no iban en ese sentido, a lo que Couve le dijo que prefería no referirse a las declaraciones del ministro.

Asimismo, negó que la etapa posterior de “nueva normalidad” haya tenido que ver con inmunidad de rebaño y dijo que no fue consultado sobre la pertinencia de que funcionarios de gobierno volvieran a trabajar. Además, señaló no saber de dónde surge la expresión “nueva normalidad” y que esta frase no fue acuñada por la mesa social.

Declaró que aparte de participar en esta mesa, también integra la submesa de datos que entrega información pública del Ministerio de Salud y otros ministerios para que investigadores puedas hacer estudios científicos.

Luego, el fiscal le consultó si conoce las recomendaciones que realizó la Organización Mundial de la Salud. “No todas, son muy extensas y en distintos tipos de cosas (...) Hay para casos fallecidos, confirmados y probables, con diagnóstico clínico”, respondió. Y dijo desconocer si estas recomendaciones sufrieron modificaciones.

También indicó desconocer el protocolo del Minsal para la pandemia de la influenza en 2007.

En cuanto a quién toma las decisiones que tienen que ver con cuarentenas, sostuvo que “desde un comienzo se han tomando en un comité de emergencia que preside el Presidente”. Así, señaló que las resoluciones finales las adopta el Mandatario con las asesoría del ministro correspondiente según el tipo de decisión.

En relación a los parámetros para decretar cuarentenas, dijo que “se han tomado en base a tres criterios: incidencia, es decir, el número de afectados; lo segundo, el número total de infectados; y lo tercero, cuestiones sanitarias como disponibilidad de capacidad hospitalaria”. Indicó que estos criterios nunca se han modificado. Y dijo desconocer si es que ellos están en algún documento y no tener noción de los valores de incidencia.

Carrasco también le preguntó quién tiene acceso al sistema Epivigila para realizar la actualización de los casos notificados, a lo que el ministro respondió “no lo sé”.

Sobre la función del Departamento de Estadísticas e Informaciones de Salud (Deis), dijo que “hace una investigación sobre causas de fallecimiento de acuerdo a los certificados de defunción. No sé si usan adicional”. Agregó que desconocía cómo se alimenta la información del Deis.

Después el fiscal le preguntó por qué en un segundo informe epidemiológico se deja de incluir a las personas notificadas. Ante esto, Couve dijo desconocer la respuesta. Consultado sobre quién tomó esa decisión respondió “no”. Asimismo, indicó desconocer si antes de la pandemia el Deis acudía o no al Registro Civil y al Instituto Nacional de Estadísticas.

Sostuvo que la información del Deis no es coincidente con la informada diariamente a la población, ya que son “distintas metodologías, pero no tengo el detalle. Las definen esos organismos técnicos”.

Luego, consultado sobre si los casos confirmados y probables son lo mismo, el ministro respondió que “no lo sé, son cuestiones técnicas del Minsal, no con las competencias nuestras que son de disponibilización de datos”.

El fiscal le leyó una frase señalada por Mañalich, cuando el 7 de junio se agregaron 653 fallecimientos adicionales en mayo: “No nos hemos quedado con la plataforma Epivigila (...) hemos ido más allá y hemos revisado toda la base de datos de los fallecidos certificados en el Registro Civil (...) eso nos lleva a la necesidad de reconocer como posibles casos de muertes asociadas a Covid a un número adicional de 653 personas fallecidas”.

Y Carrasco le preguntó a Couve “¿a qué se refería el ministro con que ‘hemos ido más allá’? ¿Es una innovación o es algo que fue convenido con los demás integrantes de submesa de datos?”. El ministro le respondió que “no fue concordado con mesa de datos”. Y agregó que esa decisión vino del comité de emergencias.

Respecto a las diferencias entre las cifras de defunciones informadas públicamente y las que se entregaron en el informe epidemiológico del 4 de julio pasado, dijo que “son competencias de los organismos técnicos del Minsal, nosotros trabajamos con información pública”.