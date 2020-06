La nueva ruta de los furgones

Hace tres meses y medio, Jaime Bascuñán jamás imaginó que en lugar de transportar en su furgón escolar a niños y niñas, lo haría con adultos infectados con coronavirus. Mucho menos que viajaría encapsulado en su asiento, separado por un nailon de la zona donde normalmente los escolares jugaban y reían, porque ahora sus pasajeros portan el virus que ha paralizado al mundo.

La crisis que ha desatado la pandemia lo tiene instalado en las afueras del exhospital Exequiel González, de Maipú. Él, junto a otros nueve “tíos” del transporte escolar reconvertidos en choferes Covid, en la mañana de ayer se preparaban para iniciar la ruta en que deberán trasladar a pacientes hacia las distintas residencias sanitarias de Santiago.

La tarea incluye otros desafíos, como tener que estar cubierto hasta los ojos con los elementos de protección necesarios para evitar un contagio. “Esta es la oportunidad para no vegetar en la casa. Estábamos un poco angustiados con la situación, porque pensé que se iba a controlar, que a lo más iba a durar tres meses, pero ya se vio que no, ahí fue cuando comencé a buscar trabajo”, relata el chofer.

Un nailon supera al chofer de los pasajeros. Foto: Andrés Pérez

Como él, son 22 los choferes de furgón escolar que recorren de lunes a domingo el Gran Santiago en busca de las personas que requieran hospedarse en las residencias sanitarias. Todos fueron contactados a través de un aviso a inicios de mes publicado en las redes sociales de las confederaciones de transportistas escolares. “Me hicieron enviar un correo con mis documentos y los del vehículo y altiro me pidieron que me presentara al otro día”, afirma Bascuñán.

Los primeros días llegó a transportar pacientes hasta las 23.00, pero esta jornada no contará con tantos traslados: seis pasajeros en total. Una de ellas es Baldina Pampañaupa Velasque (54), una asesora del hogar que vive sola en un departamento en el centro de Santiago. Cuenta que fue una amiga quien llamó a Salud para pedir su traslado y que, como cuenta con varios de los síntomas, finalmente la aceptaron.

“La verdad es que no sé cómo me contagié. Respeté la cuarentena, apenas salí a comprar. Comí comida preparada y quizás por ahí fue que me pegué el virus”, señala. Como a todos, a ella le avisaron un día antes que iba a ser trasladada a una residencia: “Me dijeron que tenía que preparar mi maleta con mis utensilios personales y también me preguntaron qué tan afectada estaba”, asegura. Aunque no tiene PCR positivo ni es contacto estrecho, su asma la tiene como una paciente de riesgo.

Camila (29 años y quien pidió no publicar su apellido) es otra de las trasladadas. Es trabajadora de la salud en un recinto de la red privada y la confirmación de contagio le llegó a bordo del furgón. “Me contagié en el trabajo, por contacto estrecho. Vivo sola, así que preferí pedir que me trasladaran a una residencia”, relata. En su caso, asegura que demoraron una semana en pasar a buscarla. Tanto a ella como a Baldina, el temor a enfrentar sola una complicación mayor las motivó a requerir el servicio.

El equipo con que hoy se están buscando contagiados, además de Jaime Bascuñán, está compuesto por dos profesionales de la salud, encargados de manipular a los pasajeros, además de otro chofer que los transporta a ellos. No siempre ha sido fácil realizar esta tarea. “Al principio, salíamos con un bus a buscar a las personas, pero llegábamos a la casa y no querían irse, se arrepentían. Pero como han visto que esto es gratis y que se hospedan en hoteles, poco a poco esto fue cambiando”, dice la fonoaudióloga Daniela Ogalde (25), quien hoy es parte de la ruta.

Un total de 38 hoteles son residencias sanitarias en Santiago. Foto: Andrés Pérez

Actualmente, según la seremi de Salud Metropolitana, Paula Labra, se trasladan en promedio 200 pacientes diarios. Todos ellos deben ser asintomáticos, pues las residencias sanitarias están pensadas para realizar un confinamiento efectivo, pero no como hospitales. “De aquí al viernes esperamos llegar a los 300 diarios, porque vamos a agregar 10 furgones más”, adelanta Labra. Los 38 hoteles, repartidos entre Recoleta, Santiago, Providencia y Las Condes, también van a aumentar, asegura.

Sin niños yendo al colegio, algunos conductores de los furgones escolares respiran con este nuevo trabajo. Reemplazaron los juegos y gritos de sus estudiantes por el silencio e incertidumbre de los contagiados.