“La vida de quien está por nacer”: Luis Silva reconoce que para Republicanos la norma es “intransable” pero que “cómo se dice eso admite muchos matices”

El consejero republicano, Luis Silva, se refirió este martes al proceso constitucional, a días de que iniciara la cuenta regresiva para que la Comisión Experta entregue sus observaciones al borrador elaborado por el órgano redactor.

Silva aseguró que el texto del Consejo Constitucional “no tiene color político” y “nada que la gente pueda calificar de identitario”.

“Cuando tú le presentas el texto aprobado por el Pleno a una persona que se ha mantenido relativamente ajena al proceso, que quizás no conoce la Constitución vigente, y le muestras el texto aprobado, yo te aseguro que no va a encontrar nada que la gente califique de identitario, porque la seguridad, la preocupación por la seguridad que está impresa en el texto aprobado es una cuestión que no tiene color político”.

“La importancia de la estabilidad en el sistema político, de la cual el proyecto aprobado por el Pleno se hace cargo de manera muy robusta, no tiene color político, es transversal”, añadió en entrevista con Radio Cooperativa.

El consejero republicano fue inquirido por las críticas que han surgido respecto a la redacción de temas sensibles en el borrador del Consejo.

La cláusula de la Constitución vigente, por ejemplo, establece que la ley protege “la vida del que está por nacer”. No obstante, el pleno del Consejo Constitucional aprobó el pasado 20 de septiembre cambiar la palabra “que”, por el pronombre relativo “quien”, lo que ha generado cuestionamientos desde el oficialismo, ya que, advierten, podría afectar la ley de aborto en tres causales.

“A mí me parece que no tiene ningún fundamento, porque lo que se hace es mantener prácticamente intacto el texto de la Constitución vigente: se reemplaza “del que” por “el quien”, el alcance de la disposición no va más allá de lo que va a la disposición actual. Es simplemente reforzar la conciencia de que lo que se está gestando en el seno de la mujer es un ser humano, no es más que eso”, respondió Silva.

-¿Ese es un intransable para ustedes, Luis?

Le preguntaron al consejero.

“El reconocimiento de que lo que está gestándose es un ser humano es un intransable; el cómo se dice eso obviamente admite muchos matices, muchas formas, y es lo que está ocurriendo en el Consejo hoy día. De hecho, la pelota hoy la tiene el Comité de Expertos, que recordémoslo, que está integrado con una representación política muy distinta a la que tiene el Consejo”, replicó.

La respuesta de Silva sobre dicha norma se da a dos días de que el fundador de Republicano, José Antonio Kast, manifestó que no van a transar su redacción.

Consultado el domingo en Mesa Central por los aspectos en los que el Partido Republicano no está dispuesto a ceder, Kast respondió que “de partida, la vida. Nosotros no vamos a transar en el tema del quien o el que. Para zanjar eso, les decimos al tiro: mire, no lo vamos a transar, o sea ¿para qué se enredan?”, dijo el exabanderado presidencial.

“Hay temas en los cuales yo no entraría en el debate y ese es uno, y después con los otros yo diría: conversemos”, agregó.