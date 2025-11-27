Las autoridades de Gaza elevan a más de 300 los muertos por ataques de Israel pese al alto el fuego

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado este jueves a más de 300 los palestinos muertos por ataques ejecutados por el Ejército de Israel desde el 10 de octubre, fecha de entrada en vigor del alto el fuego al hilo del acuerdo para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para el enclave.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado que desde la entrada en vigor del alto el fuego se han documentado 325 muertos y 896 heridos, antes de agregar que durante las últimas 24 horas se han documentado cinco fallecidos, además de la recuperación de nueve cadáveres. De esta forma, aumenta a 605 el total de cuerpos hallados desde el 10 de octubre.

“El balance de víctimas de la agresión israelí desde el 7 de octubre de 2023 ha aumentado a 69.799 mártires y 170.972 heridos”, ha manifestado, si bien ha insistido en que “aún hay víctimas bajo los escombros y tiradas en las calles, ya que las ambulancias y los equipos de Protección Civil no han podido acceder a ellas hasta ahora”.