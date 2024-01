Ley corta de isapres vive día clave con votación en el Senado

Luego de casi ocho meses en la Comisión de Salud del Senado, otras sesiones en Hacienda que repusieron artículos clave para el gobierno rechazados anteriormente, una postergada votación el miércoles pasado y una permanente evaluación a la capacidad negociadora del gobierno y la ministra de Salud, Ximena Aguilera, para este lunes a las 16 horas quedó fijada la sesión en que se votará en sala de la ley corta de isapres, proyecto que viabiliza el fallo de la Corte Suprema que mandata a las aseguradoras a aplicar la nueva tabla de factores a todos los afiliados y restituir los cobros en exceso.

El proyecto, además, otorga nuevas facultades a la Superintendencia de Salud, crea la nueva Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC) y permite que las isapres realicen un ajuste extraordinario -sin tope- de sus planes para evitar el colapso del sistema.

Aunque la intención original del Senado era despachar la norma a la Cámara de Diputados durante el miércoles de la semana pasada, ello no se pudo concretar debido a que no hubo acuerdo para votar en general, además del hecho que la oposición ingresó indicaciones que apuntan a la mutualización (los asegurados compensan y comparten riesgos) como factor de cálculo de la deuda, y otro mecanismo de precio mixto (referido a la tabla de factores) de los planes.

Ya la semana pasada los senadores de oposición anunciaron en distintos tonos que insistirían con la idea que antes intentaron infructuosamente instalar en las comisiones, esa que apuntan a rebajar la deuda de las isapres, pues aseguran que el cálculo actual del gobierno, de US$ 1.180 millones, no le entrega viabilidad al sistema y es “inabordable para las isapres”. La idea de los congresistas es insistir con la mutualización, la que reduce la deuda a US$ 451 millones, menos de la mitad de lo que ha estimado por la Superintendencia de Salud.

Eso sí, la sala deberá votar la admisibilidad de estas indicaciones, las que ya fueron declaradas inadmisibles en la Comisión de Salud. En sala a los senadores de oposición podría irles mejor si es que consiguen el apoyo de Demócratas y, al menos, lograr aprobar el proyecto con la mutualización incluida. De hecho, como la mutualización se vota antes que el alza de los precios base de planes haría que esto último se rechace.

“Hay gente de la oposición que dice que hay que achicarles la deuda a las isapres y eso se hace bajo la figura de mutualización, que son las solidaridades propias de los seguros privados. Pero la Corte Suprema no consideró esto y, por lo tanto, no hay una razón que diga que hay que disminuir esa deuda solo para alivianar la carga de las isapres”, dijo al respecto el senador Juan Luis Castro (PS).

Y aun cuando las indicaciones sean admitidas, hay parlamentarios como Rojo Edwards que se han mostrado permanentemente críticos y contrarios del proyecto, independiente de las modificaciones que se le han ido haciendo. “Se están aprovechando del pánico que generó la sentencia, el cual es totalmente ilegal, cuyo único objetivo es que los políticos controlen el 7% de las cotizaciones de salud”, señaló el exrepublicano.

Por otro lado, y aun cuando en ambos sectores hay coincidencias en la urgencia de dar certezas, el debate se prevé intenso y mantiene puntos de discordia, toda vez que senadores oficialistas, como Daniel Núñez (PC) o Juan Ignacio Latorre (RD) ya avalaron el proyecto. “Este proyecto no es un salvataje”, dijo el primero, mientras que el segundo aseguró un tajante “yo voto a favor”.

¿Y cómo sigue todo? Este lunes primero será la votación de la idea de legislar para después pasar a la votación en particular. Ya la semana pasada los senadores Castro, Núñez y Edwards, pidieron votación separada de algunos artículos, lo que implica que la mutualización o el numeral 13, clave en toda esta discusión porque es el que autoriza una nueva alza de reajuste en los precios base de los planes y establece los plazos que tienen las isapres para pagar la deuda que mantiene con los afiliados, se verán por separado, con legisladores inquietos por el hecho de que no existen topes de alzas en el proyecto.

Sea lo que sea que se termine votando, una vez salga del Senado ingresará a la Cámara de Diputados -la idea es que aquí comience la tramitación después del receso legislativo-, que debe derivar el proyecto a su Comisión de Salud y luego a la de Hacienda, para pasar finalmente a la votación en sala. No pocos creen que todo el proceso terminará en una Comisión Mixta (desde marzo la Comisión de Salud será presidida por el UDI Javier Macaya y que como tal debería presidir la mixta) que termine resolviendo esta engorrosa discusión.

“Ojalá de aquí al lunes haya una reflexión, que haya un límite, un borde neto que le dé certezas a la gente de que no va a terminar pagando más de lo que pagaba a agosto del año pasado”, dijo sobre la jornada de este lunes el senador Castro.