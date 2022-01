Ley No Chat: Estudio revela que un 19% de los automovilistas y un 10% de los motociclistas manipulan su celular durante la conducción

A tres meses de la entrada en vigencia de la Ley No Chat, que prohíbe la conducción de un vehículo manipulando un dispositivo de telefonía móvil o cualquier otro artefacto electrónico o digital que no venga incorporado de fábrica en él, hoy Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset) y la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) dieron a conocer un estudio observacional que realizaron en conjunto y que tuvo por objetivo estudiar el desplazamiento vial de conductores de vehículos motorizados y motocicletas.

El estudio, realizado a 57.393 conductores de vehículos livianos y a 5.000 motociclistas entre el 8 de marzo del 2021 y el 30 de julio del 2021, reveló que un 19% de los automovilistas y un 10% de los motociclistas manipulan el celular durante la conducción.

Frente al uso del cinturón de seguridad, un 96% de los conductores y un 72% de los copilotos lo utilizan, sin embargo Talca y Copiapó son las ciudades que presentan mayor porcentaje de copilotos que no usan este elemento (61% y 56% respectivamente). En cuanto a los pasajeros traseros, solo un 21% lo utiliza.

De esta última cifra, Iquique, Punta Arenas y Valparaíso, son las ciudades que presentan mayor porcentaje de pasajeros traseros, que no usan cinturón de seguridad (99%, 97% y 97% respectivamente).

Sobre el uso de Sistema de Retención Infantil (SRI), solo un 33% lo utiliza, mientras que Punta Arenas y Coyhaique son las ciudades que presentan mayor porcentaje de automóviles que no utilizan (86% y 80%).

“Más del 40% de las personas están distraídas al conducir”

Respecto de estos resultados y de los tres meses que ya cumplió esta ley en vigencia, la secretaria ejecutiva de Conaset, Johanna Vollrath, destacó que en la última década “se ha duplicado prácticamente la cifra de siniestros viales a causa de la distracción al volante, por lo que hoy día es la principal causa de la ocurrencia de los siniestros de tránsito a nivel país”.

“El llamado que hacemos desde la Conaset es a tomar mucha conciencia, a tener una conducta prudente, a no manipular ningún dispositivo movil al momento de conducir”, advirtió.

En este sentido, sostuvo, “más del 40% de las personas están distraídas, realizando algún acto como comer, conversar, fumar y por supuesto manipular dispositivos móviles, al conducir”.

“El llamado es a tomar conciencia al respecto”, reiteró.

Según el reporte, los mayores distractores para los conductores son conversar con otro ocupante (53%), manipulación de radio, GPS o teléfono (20%) y dejar pasajeros (6%).

Por su parte, la directora de la ONG No Chat, Claudia Rodriguez, destacó que a tres meses de publicada la Ley No Chat, “resulta necesario difundirla y fiscalizarla, con el fin de invitar a no manipular los dispositivos móviles al conducir. Depende de nosotros evitar riesgos que son gravísimos e incompatibles en la conducción”.

Además de esto, puntualizó, se necesita también “avanzar en normas que permitan un mejor mecanismo de fiscalización”, tales como el Proyecto CATI. “Está comprobado, por experiencia en otros países, que una cámara es capaz de detectar miles de infracciones por manipulación de dispositivos en poco tiempo”.

En cuanto a las sanciones, recordó Vollrath, con esta ley, manipular un dispositivo de telefonía móvil o cualquier otro artefacto electrónico o digital al conducir es una infracción gravísima, que tiene una multa asociada de entre 1,5 a 3 UTM (entre $80.000 y $160.000, aproximadamente). Además, comprende la suspensión de la licencia de conducir entre 5 y 45 días.

En caso de reincidencia, la suspensión de la licencia puede ser de hasta 90 días.