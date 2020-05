Lidia Amarales: “Me contagié coronavirus y asusta la incertidumbre”

Hace menos de dos semanas con mi marido nos vinimos a vivir a Punta Arenas. Esta es mi ciudad natal y planificamos volver porque mis hijas están acá, mi madre, mis hermanos, la familia en general. Mi base de operaciones seguirá en Santiago, pero mi marido entrará a trabajar al Hospital de Magallanes.

A los días después de llegar, yo comencé con una cefalea intensa. Muy intensa. Diurna y nocturna. También con dolor muscular, bien agudo, en los hombros, la zona de los omoplatos. A los tres días de esas molestias, nos fuimos a hacer el examen. En ocho horas ya estaba el resultado: ambos salimos positivos.

Creemos que nos contagiamos a través de mi marido. Hasta antes de venirnos, trabajó como obstetra ginecólogo en el Hospital Luis Tisné. Yo soy médica broncopulmonar, pero no estoy atendiendo a pacientes.

Actualmente, él está asintomático, pero salió con la PCR positiva, lo que significa que tiene el virus en la vía aérea. Yo estoy cursando la enfermedad, pues me salieron elevados los niveles de anticuerpos.

Tengo coronavirus y sí, asusta un poco. Yo para nada pensé que me iba a contagiar. Nunca. Pero tenemos tan pocos síntomas, que en realidad es la incertidumbre lo que más preocupa, porque más del 80% de las personas hace una enfermedad sin mayor complicación. Es decir, casi el 30% en forma asintomática y el 55% en forma leve.

Yo tengo 66 años y, en nuestro caso, el factor de riesgo es nuestra edad, solamente, porque no tenemos diabetes, hipertensión, ni obesidad. Tampoco somos fumadores y eso es muy importante: las investigaciones realizadas a la fecha muestran que el tabaquismo aumenta la posibilidad de incidencia, la gravedad del cuadro y la mortalidad frente al virus. Uno de los análisis hechos sobre mil casos muestra que el 12,4% de los contagiados que eran fumadores fallecieron o requirieron UCI y ventilación mecánica, en comparación a un 4,7% de los infectados que no consumían tabaco. Hay otro estudio publicado en la American Journal of Medicine, que muestra que la progresión de la enfermedad fue 14 veces mayor en pacientes con antecedentes de tabaquismo.

El jueves pasado tuve el diagnóstico y hasta ahora, no he tenido ningún síntoma respiratorio. Estoy optimista en que no hagamos un cuadro severo o grave, pero no podemos cantar victoria aún, porque la segunda semana aparece la mayor sintomatología y estamos recién empezando esa fase. Persisto con cefalea intermitente y dolor muscular. Pero confío no pasar a una mayor progresión. Estamos con cuarentena absoluta.

Lo que ha sido desagradable, es que estamos viviendo en un edificio y hubo una reacción bastante paradojal de parte de una persona que también vive aquí y que publicó en su Facebook que estábamos infectados, contraviniendo la legalidad. Ella fue gobernadora de Magallanes en el primer gobierno del Presidente Piñera. Nosotros llegamos con muy bajo perfil, pero esto significó que todo Magallanes se enterara que éramos positivos al coronavirus y se nos vino a funar al departamento.

Nosotros ya dimos vuelta la página, pero esto no puede pasar. Ni a nosotros ni a ninguna persona. La gente que trabaja en salud, como mi marido, tiene mayor posibilidad de estar infectados, por el trabajo directo con pacientes y no puede haber esta incongruencia de que a las 9 de la noche salgan a aplaudirlos y cuando hay un médico en un edificio contagiado, esta persona sea marcada o discriminada.

¿Cómo se está manejando la pandemia en el país? Bueno, después de la guerra son todos generales, pero yo creo que uno puede tener una mirada crítica constructiva. Creo que se han hecho cosas buenas, como cuarentenas que dependen de cómo va evolucionando la pandemia, según la incidencia que cada región. Eso me parece un manejo inteligente. Pero no me ha parecido que el gobierno no entregue toda la información y las dificultades que tuvo para integrar al consejo asesor. También me parece que el gobierno ha hecho coas que no corresponden, como haber hablado de una meseta mirando solo las comunas del barrio alto, la zona oriente, sin darse cuenta que la curva estaba en ascenso en zonas como Puente Alto y Maipú, donde hay mayor hacinamiento, zonas más pobres, y haber halando de relajar medidas. Se ha dado información contradictoria, al decir que podemos tomar café o una cerveza y abrir los malls, cuando se anuncian, en paralelo, nuevas cuarentenas. Eso ha sido ambivalente, y lleva a la confusión a la población.