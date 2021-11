Lo que tienes que saber este jueves en La Tercera: campaña entra a modo cuarentena y ausencias de Boric y Provoste en el Congreso complican a la oposición en votaciones claves

Campaña entra a modo cuarentena luego de que se confirmara contagio de Boric

Una virtual paralización de la carrera presidencial a solo 18 días de la elección provocó el contagio de Gabriel Boric con Covid-19 y la cuarentena preventiva que deberán realizar sus contendores.

Pasadas las 18 horas de ayer se confirmó que el abanderado de Apruebo Dignidad había dado positivo a un examen de PCR, por lo que tendrá que estar aislado por al menos 10 días, mientras que los demás candidatos –pese a haber salido negativo sus respectivos test– deberán realizar una cuarentena preventiva de 7 días.

“El PCR que se hicieron los otros candidatos, aunque sea negativo, no los libera de la cuarentena”, dijo el ministro de Salud, Enrique Paris, explicando las implicancias de ser considerados contactos estrechos.

En los distintos comandos la alerta ya se había encendido la noche del martes, cuando Boric informó que padecía síntomas del virus y se vieron forzados a suspender varias actividades en terreno.

La gran interrogante que se instaló en los equipos fue cómo continuar con la campaña en la recta final de la contienda y cuando distintas encuestas evidencian que los resultados de la primera vuelta aún son inciertos.

Para muchos, no quedará más que reforzar los canales digitales y participar de encuentros vía Zoom con adherentes, apostando a que a mediados de la próxima semana puedan retomar sus actividades.

“No les miento, estoy muy frustrado”, dijo ayer Boric en un mensaje por redes sociales, quien debió cancelar su participación en un programa estelar de TVN la noche del martes y tendrá que suspender un encuentro con la CPC el próximo lunes. Lee más de esta historia.

Ausencias de Boric y Provoste en el Congreso complican a la oposición en votaciones claves

No solo efectos en la recta final de la contienda presidencial tendrá el aislamiento sanitario al que deberán someterse los postulantes a La Moneda tras el contagio del abanderado de Apruebo Dignidad.

El trabajo en el Congreso –donde asoman votaciones claves como el cuarto retiro y la acusación constitucional contra Sebastián Piñera– también se vería alterado por las ausencias de Gabriel Boric en la Cámara de Diputados y Yasna Provoste en el Senado.

Considerando que los parlamentarios ya no pueden votar de forma telemática –solo estuvieron autorizados a hacerlo durante el estado de excepción por la pandemia–, la presidenta del Senado Ximena Rincón adelantó ayer que intentarán mover la fecha de votación del nuevo 10% desde el martes 9 de noviembre (fecha a la que los comités habían llegado a acuerdo) al miércoles 10, día en que Provoste podría estar de vuelta de su cuarentena preventiva si es que un nuevo PCR que se tendrá que tomar el sábado no diera positivo.

Otra posibilidad que se baraja en la oposición –donde están conscientes de que cada voto resulta fundamental para la suerte del nuevo 10%– es que el Senado inicie el debate por el cuarto retiro el martes y se termine de votar el miércoles.

Un cuadro más complejo para la oposición es el que se vislumbra para la votación de la acusación constitucional contra el Presidente Piñera por el caso Dominga.

Legalmente el libelo se tiene que votar en la Cámara a más tardar el lunes 8 de noviembre, y en un escenario en que la centroizquierda no tiene completamente garantizados los 78 votos requeridos para que el proceso de destitución avance al Senado, el sufragio de Boric cobra relevancia.

Además, hasta ayer no estaba del todo claro cuántos diputados del Frente Amplio y del PC podrían estar obligados a someterse a una cuarentena preventiva por calificar como contactos estrechos del candidato presidencial de su sector. Lee más de esta historia.

> Banco Central advierte que condiciones de los créditos hipotecarios retrocedieron en 20 años

En el Informe de Estabilidad Financiera del Banco Central se señaló que en la actualidad los créditos de largo plazo para personas y empresas, como por ejemplo los hipotecarios, se están otorgando bajo condiciones restrictivas no vistas hace 20 años.

Para entender: según el análisis del BC, los plazos para pagar los hipotecarios como también el pie solicitado para la compra de una vivienda “han retornado a niveles observados hace 20 años atrás”. Y se agregó que durante el 2020 casi el 20% de estos préstamos se entregó a tasa mixta o variable, a diferencia de lo que ocurría habitualmente en el mercado local, donde la mayoría se otorgaba a tasa fija.

“No es que esto sea una campaña del terror; son cosas que estamos observando”, dijo ayer el presidente del BC, Mario Marcel, al ser consultado por los efectos de los retiros en la economía.

En perspectiva: el BC advirtió que nuevas liquidaciones forzadas de activos, como lo son los retiros de fondos previsionales, asoman como el principal riesgo para la estabilidad financiera y la provisión de financiamiento de largo plazo, y que ese escenario impondría aún mayores restricciones para el acceso al crédito. Lee más de esta historia.

> Tiroteo en Cañete. Dos comuneros murieron ayer en Cañete durante un operativo en que Carabineros debió pedir ayuda a efectivos de las FFAA. El gobierno dijo que los antecedentes serán puestos a disposición de la fiscalía. Sigue leyendo

> El próximo jefe del Ejército. El presidente Piñera nombró al general Javier Iturriaga –quien contradijo al Mandatario en medio del estallido al descartar que el país estaba en guerra– como comandante en jefe del Ejército a partir de 2022. Sigue leyendo

> Visa Waiver en revisión. Una delegación de EEUU visitó Chile para revisar nuestra permanencia en el programa Visa Waiver, que permite a los chilenos viajar al país norteamericano sin necesidad de sacar visa ni pagar su tarifa. Sigue leyendo

Riesgos de sobrecalentamiento en la economía

Al desglosar el dato de crecimiento en septiembre -15,6%-, se observa que la economía se está acelerando a una velocidad mayor a la prevista, lo que confirma la necesidad de no seguir inyectando estímulos que provoquen desbalances mayores.

» Estabilidad, por supuesto

Chile necesita cambiar no pocas cosas, pero no debe hacerlo de cualquier modo, sino buscando mejorar lo que tiene. Hay una experiencia acumulada y no puede entusiasmarse con los experimentos dudosos. Hay que procurar que los remedios no sean peores que la enfermedad.

Por Sergio Muñoz

» Elegir por descarte

Sin identidades partidarias a las que seguir, es más fácil saber lo que no se quiere a saber lo que se quiere. Las encuestas, por lo tanto, solo capturan momentos precisos de la evaluación individual para seleccionar a un candidato y no una decisión tomada.

Por Carlos Meléndez

