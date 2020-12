Lo que tienes que saber este jueves en La Tercera: colegios no podrán negar matrículas a alumnos en mora y gobierno cede de nuevo en 10%

Colegios no podrán negar matrículas a alumnos morosos

En condiciones de ser ley quedó un proyecto despachado ayer por la Cámara de Diputados que prohíbe a los colegios –sean subvencionados con financiamiento compartido o particulares pagados– negar la matrícula 2021 a los alumnos cuyos apoderados se encuentren morosos en el pago de la colegiatura a raíz de la crisis económica.

El texto establece que los establecimientos deberán elaborar un plan de reprogramación, sin multas ni intereses, para aquellos padres que dejaron de pagar porque perdieron sus trabajos, se acogieron a la ley de protección del empleo o registraron una caída en sus ingresos de, al menos, 30%.

La diputada de Comunes y una de las autoras de la iniciativa, Camila Rojas, emplazó al Presidente Piñera a promulgar cuanto antes el proyecto, “porque las matrículas están ocurriendo en este momento”.

De acuerdo a la Corporación de Colegios Particulares, un 50% de los apoderados de establecimientos privados registra alguna mensualidad en mora. Por lo mismo, el presidente de la entidad, Hernán Herrera, advirtió que la medida podría provocar una crisis financiera en muchos establecimientos.

Te invitamos a leer un artículo preparado por los periodistas Carlos Said y Oriana Fernández donde se abordan las implicancias de la ley y la discusión que ha generado entre sostenedores y el magisterio.

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, dijo que insistirá en el reintegro de los fondos, una indicación que fue rechazada ayer en la comisión del Trabajo.

Diputados logran reducir plazo para el pago de retiros y acotar su tributación

En una agitada jornada legislativa, el gobierno terminó cediendo y se allanó a aumentar el umbral de quienes estarán liberados de pagar impuesto por sus retiros previsionales: si en un inicio solo estaban exentas aquellas personas con rentas inferiores a $ 700 mil mensuales, tras la presentación de una indicación negociada con Chile Vamos se sumarán todos aquellos que ganen menos de $ 1,5 millones.

Según estimó Hacienda, 1,8 millones de personas que deberían tributar por el rescate de sus ahorros ya no tendrán que hacerlo. Esto reduciría la recaudación fiscal desde US$ 743 millones a US$ 549 millones.

La decisión del gobierno –apoyada en la comisión de Trabajo con votos de oposición– logró contener la ofensiva de la centroizquierda por fijar un umbral mayor de exención y destrabar una tramitación que podría atentar contra las expectativas ciudadanas de recibir sus recursos antes de fin de año.

El tema tributario no fue el único revés que sufrió el proyecto original del gobierno. Los diputados también rechazaron la indicación que Hacienda había repuesto en la víspera que obliga al reintegro de los retiros.

Además, se acortó el plazo para el pago de los rescates una vez promulgada la ley, desde los 15 días hábiles propuestos por el gobierno para una primera cuota y otros 15 para la segunda, a 10 días hábiles en cada caso y fijándose solo un desembolso para montos de hasta un millón de pesos. Se espera que la iniciativa pase hoy a la sala de la Cámara y, si hay tiempo, también se podría votar en el Senado. Lee más de esta historia.

A foco...

> Reino Unido da luz verde a vacuna contra el Covid-19

El gobierno de Boris Johnson se adelantó a los demás países del mundo y decidió aprobar la vacuna de la farmacéutica Pfizer.

Por qué importa: se estima que la inoculación comenzará la próxima semana, por lo que en enero podría haber mayores certezas en la lucha contra el virus.

“Creemos que realmente es el comienzo del fin de la pandemia”, dijo Ugur Sahin, director ejecutivo de BioNTech, socios de Pfizer en el desarrollo del fármaco.

En perspectiva: la carrera geopolítica por la vacuna podría acelerarse. Tras el anuncio de Londres, el presidente ruso Vladimir Putin ordenó iniciar la próxima semana una inoculación masiva con la vacuna Sputnik V.

Atención con...

> Desbordes prepara su salidaEl ministro de Defensa y una de las cartas presidenciales de RN dejaría el gobierno en enero. En el partido dicen que en su actual cargo no ha logrado visibilizar su liderazgo, quedando atrás en la carrera. Sigue leyendo

> Condena por platas políticasAyer se dictó el veredicto en el caso Corpesca. El ex senador UDI Jaime Orpis fue condenado por fraude al Fisco y cohecho, y absuelto por delitos tributarios. La pena se comunicará el próximo 16 de abril. Sigue leyendo

> Sutil alerta sobre inversiones chinasA raíz de la compra de CGE, el presidente de la CPC dijo en una entrevista a Pulso que “si China concentra mucha inversión pública o privada en el país, nos puede poner en una situación compleja”. Sigue leyendo

Crónica Estéreo

El Covid que viene. Ayer el Reino Unido autorizó la vacunación de su población más vulnerable al Covid 19. Noticias como esa hacen pensar en la luz al final del túnel, pero ¿en qué situación nos encontramos en Chile?

Revisa aquí el podcast

