Lo que tienes que saber este jueves en La Tercera: despacho a ley de indulto, polémica oficialista y nuevo informe epidemiológico

A la espera del Tribunal Constitucional (TC), que convocó a audiencias públicas para el próximo lunes 13, quedó el veto a la ley de indulto conmutativo. Ni siquiera las negativas de algunos oficialistas fueron suficientes para frenar el veto que el Presidente Sebastián Piñera aplicó la semana pasada, para resolver un desbarajuste legislativo sobre el proyecto que busca beneficiar a alrededor de 1.300 reos ante el avance del coronavirus en las cárceles del país. La conmutación de la pena, apunta a que mayores de 75 años, hombres entre 60 y 75 y mujeres desde los 55 a los 75 años, y embarazadas o mujeres que tengan hijos menores a dos años puedan pasar a un arresto domiciliario total. En esta materia, la polémica oficialista se generó tras señalar que la iniciativa incurría en una “discriminación arbitraria” al excluir del beneficio a condenados por delitos graves y contra los DD.HH.

Los cuidados intensivos de Boris Johnson

El primer ministro británico comenzó la temporada de coronavirus restando dramatismo al problema y apostando por una estrategia de generar una inmunidad masiva en la población por la vía de la exposición al virus. A las pocas semanas, a medida que las cifras de contagiados, enfermos graves y muertos se disparaban, estaba cambiando de rumbo radicalmente y apostando por el confinamiento obligatorio.

“Nada supera al conjuro de las pandemias, por lo cual, también ellas expanden creencias que riñen con criterios científicos y, finalmente, impiden tomar con seriedad las recomendaciones de salubridad. Es este populismo asintomático un propulsor inadvertido del Covid-19 entre nuestros países”. Carlos Meléndez académico UDP y COES.

“No puedo criticar a los que no tienen filtro, porque yo tampoco tengo” Helia Molina, exministra de Salud de Bachelet, en respaldo a la gestión de Jaime Mañalich sobre la crisis del coronavirus.

Difícil momento de la oposición

“Ha trascendido que algunos sectores de la oposición evalúan presentar una moción de censura en contra de la nueva mesa, para así forzar una nueva elección. Una maniobra así, aun cuando reglamentariamente posible, sería sencillamente artera y solo acrecentaría el desprestigio en que ya se encuentra la política”.

07:30 / El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, junto al subsecretario de la cartera, Juan Francisco Galli, y el general de Carabineros, Ricardo Yáñez, da a conocer dispositivo de fiscalización que operará durante Semana Santa.

11:00 / El Presidente de la República, Sebastián Piñera, junto al ministro de Economía, Lucas Palacios, explica a emprendedores los nuevos beneficios para las pymes del Plan Económico de Emergencia por coronavirus.

18:00 / Desde este jueves a las 18:00 horas hasta el domingo 12 de abril a las 22:00 hrs, se establece un cordón sanitario estricto en la Región Metropolitana, zonas urbanas del Gran Concepción, Temuco y Padre Las Casas