Lo que tienes que saber este jueves en La Tercera: la dramática alerta del Central ante un cuarto retiro de fondos y la incierta opción de ME-O de inscribir una candidatura presidencial

Banco Central alerta sobre consecuencias “extremadamente graves” si hay un cuarto retiro

En presidente del Banco Central, Mario Marcel, expuso ayer en la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados donde se tramitan los proyectos para un nuevo retiro de fondos previsionales, advirtiendo que su aprobación podría provocar un “desequilibrio” económico no visto en Chile en años.

El economista explicó, por ejemplo, que un eventual rescate del 100% de los fondos –como se plantea en algunas mociones parlamentarias– haría desaparecer el mercado de coberturas cambiarias y expondría a las empresas a riesgos de quiebra ante la volatilidad del dólar similares a los de los años 80.

Además, dijo que las implicancias de un nuevo 10% no difieren mucho, a estas alturas, de la liquidación completa de los activos administrados por las AFP.

“Cada retiro no es un evento aislado. En la medida que estos se han ido repitiendo, cada retiro aumenta las posibilidades de retiros adicionales y, por lo tanto, la posibilidad de un retiro total. Si un cuarto retiro es visto como la antesala de retiros adicionales, es muy probable que esos efectos se aproximen al escenario de retiro del 100%”, dijo Marcel.

Lo anterior, agregó, porque quienes hoy tienen en sus carteras bonos del gobierno, corporativos o cambiarios, van a querer evitar una caída en sus precios por la sucesión de retiros y “se van a adelantar a vender ellos mismos los bonos, no van a esperar a que eso ocurra en tres, seis u ocho meses más”.

Marcel también llamó a tomar conciencia de que no solo se trata de aspectos macroeconómicos los que están en juego, sino que los retiros han derivado en efectos que ya están impactando directamente a las personas, como el alza de los precios y el encarecimiento de los créditos.

Quién es el líder supremo de los talibanes que logró la reconquista del poder en Afganistán

Se llama Haibatullah Akhundzada y fue elegido jefe religioso del grupo fundamentalista islámico en mayo de 2016, adquiriendo –según los expertos– una mayor ascendencia que el líder político y rostro más público Abdul Ghani Baradar.

Akhundzada el “sombrío”, como lo llamó el diario The Times Of India, nació en 1961, es hijo de un teólogo y aunque no tiene mucha experiencia militar, cuenta con la plena confianza del líder terrorista de Al Qaeda, Ayman al-Zawahiri.

Además, ha publicado la mayoría de los edictos religiosos promulgados por los yihadistas y ha sido una figura destacada en los tribunales talibanes, creyéndose que ha emitido fallos en apoyo de los castigos islámicos. Ayer miércoles, en tanto, ordenó la liberación de “prisioneros políticos” de Afganistán, según tuiteó el movimiento que ya controla ese país.

A foco...

> ME-O se anota un triunfo… pero podría ser demasiado tarde

El Tribunal Constitucional acogió ayer una medida cautelar presentada por Marco Enríquez-Ominami y declaró inconstitucional una norma que le impedía sufragar o ser candidato por el solo hecho de enfrentar causas judiciales –OAS y SQM– en que pudiese arriesgar penas aflictivas. Por lo mismo, el TC le ordenó al Servel restituir los derechos ciudadanos al fundador del PRO e incorporarlo al padrón electoral.

Aún no puede celebrar: aunque el fallo le permite a ME-O inscribir una eventual candidatura presidencial o parlamentaria, el Servel retrucó ayer –en un caso similar y extrapolable– que ya no puede modificar los registros porque los cambios para este tipo de casos deben cesar, por ley, 140 días antes de la elección.

La controversia podría dirimirse –creen distintos abogados– en el Tribunal Calificador de Elecciones, pero el plazo último para inscribir candidaturas finaliza este lunes 23 de agosto.

En perspectiva: una candidatura presidencial de Enríquez-Ominami representaría el quiebre del PRO con Unidad Constituyente, ya que desde los partidos de la ex Concertación advirtieron ayer que el abanderado del bloque saldrá de la consulta ciudadana de este sábado, y que si ME-O inscribe una postulación a La Moneda dejará de tener sentido que converjan todos en una lista única parlamentaria. Lee más de esta historia.

Atención con...

> Ratifican quórum de 2/3. Con votos a favor del PS y el FA y en contra del PC y la Lista del Pueblo, dos subcomisiones de la Convención validaron el quórum de dos tercios para aprobar las normas de la Constitución. El tema pasará ahora al pleno. Sigue leyendo

> Vitacura bajo la lupa. La nueva alcaldesa de la comuna, Camila Merino de Evópoli, denunció ante la fiscalía irregularidades en programas de desarrollo del municipio bajo la administración de su antecesor, el RN Raúl Torrealba. Sigue leyendo

> Votar cerca de casa. El Congreso despachó a ley el proyecto que instruye al Servel a asignar los locales de votación cerca del domicilio de los electores. La nueva normativa se implementará en las elecciones de noviembre. Sigue leyendo

Editorial

Positiva señal en la Convención

A pesar del daño que causa a la imagen de la Convención el que algunos pretendan excluir visiones o desconocer las reglas del proceso, es alentador que las voces más moderadas se hayan logrado imponer, salvaguardando así el proceso constitucional.

Opinión

» Mujeres constituyentes y Twitter

El segundo informe del proyecto Mujer y Política en Twitter analizó los mensajes violentos recibidos por las constituyentes electas durante junio. De las 77 constituyentes, 72 tienen twitter, y en las cuentas de 56 de ellas hay mensajes violentos.

Por Paula Walker

» Una casa para cada erizo

Va quedando clara una intención por hacer que la Convención Constitucional no sea la casa de todos, como se ha dicho, sino más bien la casa de cada uno.

Por Juan Ignacio Brito

Crónica Estéreo

¿Quién es responsable de lo que pase en Afganistán? Más allá de la causa y efecto de la ocupación estadounidense y su caótico fin, la crisis de Afganistán instala preguntas relevantes para toda la comunidad internacional. ¿De quién es responsabilidad lo que pase de ahora en adelante en Afganistán? ¿Es todo esto un gran fracaso de la política internacional?

De nuestro portal

En portada

