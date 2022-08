Lo que tienes que saber este jueves en La Tercera: La Moneda en alerta por posible recrudecimiento de la violencia en el sur tras detención de Héctor Llaitul

La Moneda en alerta por posible recrudecimiento de la violencia en el sur tras detención de Héctor Llaitul

La aprehensión del líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, gracias a una querella interpuesta en 2020, levantó las alertas en el gobierno de Gabriel Boric.

Y es que más allá de haber valorado el duro golpe de la PDI a la agrupación indigenista que en los últimos meses ha reivindicado diversos ataques incendiarios y llamado a la resistencia armada y recuperación de tierras, en La Moneda –según relatan las periodistas Isabel Caro y Graciela Pérez– preocupa que la detención dé paso a represalias y se incrementen los hechos de violencia en la Macrozona Sur, a solo diez días del plebiscito.

Anoche, de hecho, se registraron dos ataques contra camiones en la comuna de Mulchén, región del Biobío, horas después de que la CAM difundiera un comunicado donde se criticó con dureza al gobierno y se llamó “a continuar con la resistencia y sabotajes” contra las industrias forestal, hidroeléctrica, minera y salmonera.

En este contexto, durante la jornada el Presidente Gabriel Boric se reunió con las ministras del Interior, Izkia Siches, y de Defensa, Maya Fernández, para evaluar un plan de contingencia que evite una mayor crispación en el sur del país. Es así como se definió, entre otras medidas, que Fernández y el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se trasladen a La Araucanía a primera hora de hoy.

A continuación podrás revisar una selección de la cobertura de La Tercera con motivo de la detención de Llaitul en Cañete.

Qué le imputan a Llaitul. La fiscalía formalizará hoy al líder de la CAM por los delitos de robo de madera, usurpación de tierras, amenaza contra la autoridad y llamamientos a desestabilizar al gobierno, una conducta enmarcada en la Ley de Seguridad del Estado. Lee más de esta historia.

Quién es el histórico líder de la CAM. El comunero de 54 años de edad formó parte de grupos subversivos en su época universitaria, a fines de los ochenta. En el FPMR permaneció hasta 1993, cuando comenzó a involucrarse en la causa mapuche. Lee más de esta historia.

Siches llama a no sacar réditos políticos. Si bien la captura fue valorada por el gobierno, los efectos que pueda tener el apercibimiento del líder de la CAM preocupan a La Moneda. La ministra del Interior pidió evitar una utilización política del tema de cara al plebiscito. Lee más de esta historia.

La reacción de la CAM. La organización mapuche dijo que la detención de Héctor Llaitul representa un “punto de inflexión”. Además, llamó a no dejarse amedrentar por un gobierno al que calificó de “pseudo izquierda” y también a continuar con la “resistencia y sabotajes”. Lee más de esta historia.

Entrevista a Pablo Urquízar. El ex coordinador Nacional de Seguridad de la Macrozona Sur afirmó que el gobierno no debería capitalizar la detención de Llaitul, ya que ésta se produjo debido a una querella interpuesta durante el gobierno de Sebastián Piñera. “Este no es un logro del gobierno, sino que del Estado”, enfatizó. Lee más de esta historia.

