Lo que tienes que saber este jueves en La Tercera: Minsal decreta medidas extraordinarias para facilitar contratación de personal de salud y nuevo royalty avanza en el Congreso

Minsal decreta medidas extraordinarias para reforzar personal UCI ante aumento de contagios

La tasa de ocupación de camas UCI a nivel nacional se mantuvo ayer en el temido 95%, una cifra que para muchos especialistas nos deja ad portas de un inminente de colapso de la red asistencial.

Los próximos días serán críticos, han reconocido distintas autoridades del ministerio de Salud. Y aunque se han ido habilitando algunas unidades de cuidados intensivos adicionales, la mayor demanda de pacientes graves y la escasez de personal de salud son factores poco esperanzadores.

En este escenario, la subsecretaría de Redes Asistenciales decretó ayer una serie de medidas “extraordinarias” para reforzar la disponibilidad de profesionales y técnicos. Estas son algunas de ellas:

Se autorizará la contratación de médicos con títulos de universidades extranjeras sin necesidad de haber aprobado el examen de revalidación Eunacom.

Se permitirá la contratación de estudiantes de medicina a partir del sexto año de su carrera, como también a alumnos de enfermería, kinesiología y tecnología médica desde el séptimo semestre.

Se establece la posibilidad de recontratar a ex funcionarios acogidos a retiros voluntarios.

Se decreta la suspensión del uso de feriados legales y de descansos compensatorios o complementarios.

A foco...

> Diputados aprueban nuevo royalty minero y gobierno amenaza con recurrir al Tribunal Constitucional

Por 91 votos a favor (una docena de ellos oficialistas), 36 en contra y 15 abstenciones, la Cámara aprobó ayer la idea de legislar de un proyecto que crea un nuevo gravamen, de 3%, sobre las ventas de cobre y litio.

Posturas contrapuestas: impulsores del proyecto argumentan que el mecanismo de tributación vigente es ineficiente pues grava utilidades y las empresas pueden reducirlas artificialmente. La industria rechaza esta tesis, mientras que el gobierno valora el actual sistema pues consiste en un impuesto variable cuya tasa sube o baja de acuerdo al precio del mineral, por lo que la mejor cotización del cobre por si sola permitirá una mayor recaudación fiscal.

El gobierno también dijo que el proyecto es inconstitucional, pues la creación de tributos es una facultad exclusiva del Ejecutivo.

Qué es lo que viene: el proyecto volverá a la comisión de Minería para su discusión en particular, mientras que el gobierno hizo una reserva de constitucionalidad para eventualmente impugnar la iniciativa ante el Tribunal Constitucional. Lee más de esta historia.

Atención con...

> Autorizan misas en cuarentena. La Corte Suprema acogió un recurso de protección que permitirá actividades religiosas incluso en Fase 1. Esto, para garantizar la igualdad ante la ley, por los permisos para hacer ejercicio al aire libre. Sigue leyendo

> Paris y Siches se ven las caras. Ambos participaron de una sesión especial del Senado marcada por los cuestionamientos de la presidenta del Colmed a la gestión del gobierno ante la pandemia, los que no dejaron indiferente al ministro de Salud. Sigue leyendo

> Guillier, el plan B del PRO. El abanderado de la Nueva Mayoría en 2017 es mencionado como la opción presidencial del PRO en caso de que Marco Enríquez-Ominami se vea impedido judicialmente de postular por cuarta vez a La Moneda. Sigue leyendo

> Hospitalizan a J. A. Kast por Covid. Tras dar positivo a un test PCR el 16 de marzo, el líder del Partido Republicano fue internado ayer ante un agravamiento de sus síntomas. Su médico tratante recomendó oxígeno para tratar un cuadro de neumonía. Sigue leyendo

Crónica Estéreo

Uruguay: del cielo al infierno del covid. Luego de ser en 2020 un ejemplo regional en el control de la pandemia, el pasado fin de semana Uruguay se transformó en el país con más casos nuevos por millón de habitantes. Por primera vez su sistema de salud se ve estresado y deberán tomar medidas restrictivas. ¿Cómo se explica lo que pasó en esa nación?

De nuestro portal

En portada

