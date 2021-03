Lo que tienes que saber este jueves en La Tercera: red asistencial se somete a prueba de fuego y Codelco reduce dotación de trabajadores contratistas

Demanda de camas UCI supera peak de la primera ola y se necesitarán 300 más la próxima semana

A una verdadera prueba de fuego se verá sometida la red asistencial la próxima semana, y dependiendo de su desempeño podrían zanjarse disyuntivas importantes, como la necesidad o no de incrementar las cuarentenas totales, o la conveniencia de seguir adelante con las elecciones de abril.

De acuerdo a cifras del Minsal, el martes se registraron 3.088 pacientes graves hospitalizados, cifra que sobrepasó el máximo de 2.846 internados en unidades críticas de todo el país el 3 de julio de 2020, durante el peak de la primera ola de la pandemia.

Y aunque hasta el martes, del total de 3.276 camas críticas habilitadas aún quedaban disponibles 188, cálculos de Salud advierten que esa holgura no sería suficiente para absorber la cantidad de pacientes de alta complejidad que se proyecta para los próximos siete días.

El subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac, dijo a La Tercera que “de aquí a la próxima semana debiéramos tener 300 o un poco más de casos requiriendo camas UCI”.

Pese al complejo escenario, las autoridades han señalado que aún queda margen para seguir habilitando unidades de cuidados intensivos, aunque toda capacidad tiene un límite, por lo que apuntaron a la urgencia de contener los contagios.

> Codelco registra fuerte reducción de contratistas

Durante 2020 la minera estatal redujo la dotación de trabajadores tercerizados –tanto de operación e inversión– en 17.401 plazas, lo que representa un ajuste de 33% respecto de 2019.

Por qué sucedió: según la compañía, el ajuste se debió a la suspensión de proyectos y obras a raíz de la pandemia.

En paralelo, la minera continuó reduciendo su plantilla de personal propio en la división de Chuquicamata, pasando de 4.899 a fines de 2019 a 3.898 al concluir el año pasado, debido principalmente a la transformación asociada al nuevo modelo de explotación subterránea.

En perspectiva: Codelco dijo que los ajustes se enmarcan en un plan de optimización a todo nivel con el objeto de mejorar la capacidad de generar ingresos para el Fisco. Lee más de esta historia.

> Crece presión por fondos AFC. Un grupo de diputados de la UDI y RN ha intensificado sus gestiones ante el gobierno para que patrocine la idea del alcalde Joaquín Lavín de permitir un retiro extraordinario de fondos del seguro de cesantía. Sigue leyendo

> La asesora que vuelve a Palacio. La ex jefa de gabinete del Presidente Piñera, Magdalena Díaz, se volvió a instalar en La Moneda para liderar un equipo que estará a cargo de construir el relato con que el Mandatario espera ser recordado. Sigue leyendo

> Cae fortuna de Trump. En gran parte debido a la pandemia, el patrimonio neto del ex presidente de los EE.UU. se redujo a US$ 2.300 millones desde los US$ 3.000 millones que tenía cuando llegó a la Casa Blanca, según Bloomberg. Sigue leyendo

Los desafíos de Boric. Luego de que el Frente Amplio viviera una crisis de fugas y recriminaciones, el éxito de la candidatura presidencial del ex líder estudiantil requerirá bastante más que convocar a toda su coalición y tendrá que ver con el papel que juegue dentro del mapa más amplio de la centroizquierda.

Paula: Salmón a la naranja. Lo importante en esta preparación es dejar macerando al pescado en el refrigerador al menos unas horas antes de su cocción.

Qué pasa: Faltar al jardín infantil. Investigación detecta preocupante retraso de desarrollo socioemocional y lenguaje en niños vulnerables.

Práctico: Clases online. Dos docentes nos entregan consejos para mejorar la experiencia de aprender a distancia.

Culto: Cuturrufo hospitalizado. El trompetista y uno de los íconos de la escena jazzera local está internado por Covid-19.

