Lo que tienes que saber este jueves en La Tercera: Siches descarta presentar querellas por emboscada en Temucuicui y abre nueva controversia

Siches descarta querellarse por emboscada en Temucuicui y abre una nueva controversia

La decisión de la ministra del Interior, Izkia Siches, de no interponer acciones judiciales por la emboscada con disparos al aire de la que fue víctima su comitiva al intentar ingresar el martes a la comunidad mapuche Temucuiui, fue interpretada ayer en distintos sectores como una señal equívoca en medio de los esfuerzos por controlar la violencia en La Araucanía.

“Creemos que hoy, en este momento, (una querella) no aporta mucho a las medidas profundas”, dijo Siches, al tiempo que argumentó que al abrir la fiscalía una investigación de oficio, el gobierno quedó liberado del deber que tienen los funcionarios públicos de denunciar la comisión de delitos.

El razonamiento del gobierno no dejó conforme a la oposición, que ya había resentido la decisión de no mantener el estado de excepción en la zona y el que Siches hablara de Wallmapu y usara conceptos como “presos políticos” al referirse al conflicto en La Araucanía.

El senador y presidente de RN, Francisco Chahuán, de hecho, anunció que, frente al grave atentado contra una autoridad y la negativa del Ejecutivo a recurrir a la Justicia, su partido presentará su propia querella. “Ante la actitud anémica de no presentar ni denuncias ni querellas, Renovación Nacional presentará una querella criminal para perseguir las responsabilidades”, afirmó.

Incluso desde el partido oficialista FRVS, su vicepresidenta Flavia Torrealba también lamentó que el gobierno no se hiciera parte de la investigación y advirtió que se deben usar todas las herramientas que existan para defenderse del terrorismo y la delincuencia. Lee más de esta historia.

Expertos se dividen frente a consagrar el derecho al aborto en la nueva Constitución

Luego de que el martes el pleno de la Convención Constitucional aprobara un artículo que permite la interrupción voluntaria del embarazo se instaló, más allá de las valoraciones respecto del aborto, una discusión jurídica respecto de los alcances de la norma y las dificultades que podría acarrear.

Distintas miradas al respecto las puedes revisar en un artículo del periodista Roberto Gálvez, donde mientras algunos especialistas creen que consagrar el derecho al aborto en la nueva Constitución ayudará a garantizar el acceso a la prestación en condiciones de seguridad e igualdad, otros opinan que resulta perjudicial que la carta fundamental de un país resuelva este tipo de dilemas éticos.

“Lo que cambia con esta norma y que la hace ser vanguardista, es que el Estado ya no simplemente debe no interferir, como era cuando se buscaba que no se penalizara el aborto. Ahora el Estado debe asegurar, facilitar y promover de manera igualitaria el ejercicio de esta autonomía”, valoró Rocío Lorca, profesora de Derecho Penal de la U. de Chile.

El sociólogo y doctor en Estudios de Políticas Públicas, Jorge Fábrega, dijo, en tanto, que es un problema “cuando la Constitución resuelve reglas que tienen legítimas diferencias de principios, porque algunas cosmovisiones se enfrentan. Cuando resuelves dilemas éticos con la Constitución, a una postura la apartas, da lo mismo cuál sea. Cabe una, pero no la otra. Hay que reconocer que en esta materia la Constitución falla”. Lee más de esta historia.

A foco...

>Estados Unidos sube la tasa de interés para combatir la alta inflación

En un intento por contrarrestar el fuerte aumento de precios, la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos resolvió aumentar la tasa de interés en 25 puntos base, desde el actual rango de entre 0% y 0,25% vigente desde marzo de 2020, hasta uno nuevo entre 0,25% y 0,5%

Para entender: en parte por los efectos de la guerra en Ucrania el banco central estadounidense también elevó su proyección de inflación para este 2022, desde un 2,6% a un 4,3%.

El aumento de tasas resuelto ayer en EEUU es el primero desde fines de 2018. “La economía estadounidense está bien posicionada para manejar una política monetaria más restrictiva”, dijo el presidente de la Fed, Jerome Powell.

En perspectiva: de acuerdo a la Reserva Federal, las tasas podrían cerrar el año en 1,9%. Lee más de esta historia.

Atención con...

> Vuelta atrás. Comisión de Medio Ambiente de la Convención decidió suprimir 28 de los 34 artículos que, a inicios de marzo, les rechazó en general el pleno del órgano constituyente. Los seis restantes, en tanto, fueron cambiados. Sigue leyendo

> Marcel y la CPC. El ministro de Hacienda se reunió ayer con los dirigentes de la multigremial, una cita en que se abordó la reforma tributaria, el compromiso del gobierno de elevar el salario mínimo y el proyecto de 40 horas laborales. Sigue leyendo

> Se concreta renuncia de Rojas Vade. El Tricel aceptó ayer la renuncia de Rodrigo Rojas Vade a la Convención Constitucional, argumentando que su caso constituye “un atentado a la fe pública” y afectaba “severamente su desempeño”. Sigue leyendo

Editorial

Fallida visita de la ministra del Interior a Temucuicui

El incidente protagonizado el martes por la secretaria de Estado en La Araucanía revela no solo improvisación y exceso de confianza, sino un preocupante desconocimiento de la situación de violencia que se vive en la región.

Opinión

» El aguaUna experta en cambio climático decía que las personas tienen como creencia que el fin del mundo será un evento violento y explosivo, súbito. Sin embargo, agregaba, todo indicaría que nuestro fin como planeta será agónico, caluroso, lento. Se irán secando los prados, los árboles, las plantas, los bosques.Por Paula Walker

» Baño de realidad en TemucucuiPor demasiado tiempo, la izquierda ha bajado el perfil a la dimensión de seguridad de la cuestión mapuche. Ahora que está en el gobierno, debe revisar ese negacionismo y corregir el enfoque casual con que parece acercarse al problema.Por Juan Ignacio Brito

El café diario

¿Qué tan inminente es un racionamiento de agua en Santiago? En la Región Metropolitana la crisis hídrica es particularmente grave, lo que ha sembrado dudas sobre el abastecimiento de agua potable, particularmente en el sector oriente. Sobre esta situación conversamos con Alex Godoy, director del Centro de Investigación de Sustentabilidad de la U. del Desarrollo.

De nuestro portal

En portada

