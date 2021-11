Lo que tienes que saber este lunes en La Tercera: Boric reconoce haber sido arrogante antes de recibir respaldo de la DC y Daza renuncia al gobierno para sumarse a campaña de Kast

DC oficializa respaldo a Boric y candidato reconoce haber pecado de arrogancia en el pasado

La Junta Nacional de la DC, la principal instancia resolutiva de la colectividad, resolvió ayer apoyar la candidatura presidencial de Gabriel Boric en el duelo que tendrá este 19 de diciembre con el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast.

“Consideramos que el candidato de la extrema derecha representa una amenaza al proceso constituyente y un retorno al autoritarismo que va en contra de los avances democráticos y en equidad que hemos ayudado a consolidar por décadas”, se señala en el voto político aprobado ayer en el cónclave democratacristiano.

En la declaración también se explica que la DC no condicionará su respaldo a Boric ni tampoco se propone ingresar a un eventual futuro gobierno, aunque lo llaman a “convocar a una mayoría ciudadana que anhela transformaciones profundas con gobernabilidad y en paz social”.

Antes del pronunciamiento, la presidenta del partido, Carmen Frei, leyó una carta enviada por el abanderado de Apruebo Dignidad, donde buscó superar la desafección que sectores falangistas mantienen con su candidatura a raíz de las duras críticas que él y el Frente Amplio han hecho en el pasado a la DC.

“Como dirigente estudiantil y luego como dirigente político nos ha tocado transitar caminos distintos. Esas diferencias forman parte de lo que hemos sido, y sería hipócrita de mi parte pretender desconocerlas solo por interés electoral. Pero sí es mi obligación reflexionar respecto de nuestra propia conducta, y en ese marco hoy sé que la arrogancia generacional es una mala consejera, que no hay virtud per se en la juventud y la novedad, sino que un proyecto político debe juzgarse por sus convicciones, principios y actuar en consecuencia”, afirmó el frenteamplista. Lee más de esta historia.

Paulina Daza renuncia al gobierno y se suma formalmente a la campaña de Kast

La subsecretaria de Salud Pública, Paulina Daza, finalmente optó por renunciar al gobierno para sumarse a la campaña presidencial de José Antonio Kast.

Aunque en un principio el diseño de su arribo al comando solo consideraba suspender sus funciones en el Minsal por medio de un permiso de tres semanas sin goce de sueldo, habría primado la apuesta por cerrar eventuales flancos ante los cuestionamientos de la oposición y una denuncia del diputado Tomás Hirsch ante Contraloría.

“Pese a que la normativa autoriza el permiso sin goce de sueldo, hoy le he presentado la renuncia al Presidente Sebastián Piñera para poder seguir trabajando por la salud de Chile y de todos los chilenos. Y tengo la plena convicción de que donde más puedo contribuir a la salud de todos los chilenos es desde el comando”, dijo ayer Daza.

Horas antes del anuncio, Daza recibió en su casa al abanderado del Partido Republicano. Tras la cita, desde el comando se transmitió que la ahora ex subsecretaria aportará en la confección del nuevo programa de gobierno, asumirá distintas vocerías y se sumará a las giras por regiones. Lee más de esta historia.

A foco...

>Ómicron llega a América y en Chile el consejo asesor Covid-19 recomienda posponer la apertura de fronteras terrestres

El gobierno de Canadá informó ayer la detección de los primeros dos contagios con la variante ómicron de Covid-19 –los primeros observados en el continente americano– y que corresponderían a personas que viajaron desde Nigeria.

Preocupación en Chile: considerando que la nueva mutación del virus podría ser resistente a las vacunas, el consejo asesor Covid-19 del Minsal recomendó posponer la apertura de las fronteras terrestres en Chile –prevista para el 1 de diciembre– y viajar al exterior solo si es estrictamente necesario.

El consejo también planteó la conveniencia de suspender el ingreso al país de viajeros provenientes del sur de África –donde se detectó la nueva cepa por primera vez– y evaluar restricciones a personas provenientes de otras procedencias.

En perspectiva: la propagación de ómicron ha llevado a Estados Unidos y varios países de Europa y Asia a suspender o restringir los viajes desde y hacia Sudáfrica y otras naciones del sur africano. Esto, pese al rechazo de la OMS a que se aísle a ese continente. Lee más de esta historia.

Atención con...

> Alerta por accidentes de tránsito. Carabineros advirtió acerca del fuerte aumento de los accidentes de tránsito, los que hasta octubre de este año sumaban 63.561, casi la misma cantidad que los 64.707 ocurridos durante todo el 2020. Sigue leyendo

> La propuesta de Díaz. El diputado del Movimiento Unir, Marcelo Díaz, planteó que el Frente Amplio debe iniciar un proceso de reflexión “sobre la alternativa de convertirse en una sola fuerza, en un solo partido político”. Sigue leyendo

> El optimismo del comercio. Gremio estima un fuerte crecimiento de las ventas para esta navidad pese al feriado irrenunciable del 19 de diciembre. “Al final la gente se adecua”, dice Bernardita Silva de la Cámara Nacional de Comercio. Sigue leyendo

Editorial

Ataque contra el diario argentino Clarín

La agresión contra el periódico se da en medio de un preocupante clima de odiosidad contra los medios, favorecido en muchos casos por la propia autoridad.

Opinión

» Revelaciones

Para ser sincero, las candidaturas triunfantes no me expresan. Solo representan la búsqueda pendular de lo que la otra negaría. Las identidades programáticas y discursivas de ambas me resultan desubicadas.

Por Óscar Guillermo Garretón

» El mercado de pases

La segunda vuelta electoral por la presidencia entre José Antonio Kast y Gabriel Boric es como esas antiguas peleas de boxeo a varios asaltos. En una situación como la actual, cada día, cada semana es un round distinto que debe ser ganado.

Por Carlos Correa Bau

El café diario

Entre la resignación y la persistencia. El mismo domingo en que Chile celebró la primera vuelta presidencial, en Venezuela se llevaron a cabo las elecciones regionales y municipales. Junto con el previsible triunfo del chavismo, una de las principales conclusiones fue la alta abstención, que llegó a un 40% aproximadamente. Fue la evidencia de una ciudadanía harta, de un gobierno que lo sigue controlando todo y de una oposición en crisis. Sobre ese proceso hablamos con la periodista venezolana Laura Helena Castillo.

Revisa aquí el podcast

De nuestro portal

Paula: El impacto del teletrabajo. Te contamos como esta modalidad laboral profundizada durante la pandemia está afectando las carreras profesionales de mujeres.

Qué pasa: ¿Cómo se originaron las manos? Revolucionario estudio liderado por un científico chileno señala que las manos eran aletas modificadas durante la evolución.

Práctico: Black Friday. Después de varias horas buscando, chequeando y comparando, elegimos las diez ofertas que más valen la pena en computadores y videojuegos.

Culto: Falleció Almudena Grandes. La escritora izquierdista y anticlerical nacida en Madrid en 1960 murió el sábado producto de un cáncer.

En portada

Puedes acceder a la versión papel digital de La Tercera desde aquí