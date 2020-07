Lo que tienes que saber este lunes en La Tercera: desde el jueves las AFP reciben solicitudes para retiro del 10%, oposición explora unir comandos para el plebiscito y Alexis enloquece a Italia

A partir de este jueves y en una primera etapa exclusivamente online, las AFP comenzarán a recibir solicitudes de los cotizantes para retirar el 10% de sus ahorros previsionales. Pese a que todavía faltan algunos puntos para que la reforma entre en vigencia, las administradoras trabajan a contrarreloj para finiquitar detalles de cara al inicio del proceso. Así, mientras el propio Presidente Sebastián Piñera aseguró que será un trámite “rápido, simple y seguro”, otras autoridades como el subsecretario de Previsión Social, Pedro Pizarro, despeja dudas sobre lo que viene (ver entrevista) y hace un llamado a las personas a evitar acudir a sucursales hasta una segunda etapa, donde —sin fecha clara— se habilitará el procedimiento presencial (también seguirá disponible a través de internet). Finalmente, cabe señalar que el retiro del 10% se podrá llevar a cabo en un plazo de 365 días y que dentro de las próximas horas las AFP deberán informar los antecedentes o requisitos necesarios ejecutarlo. No obstante, ya se ha dicho que no se pedirá una clave única para la solicitud.

A UN CLIC DE DISTANCIA

› Oposición explora unir comandos por el “apruebo” de cara al plebiscito. Dirigentes del sector ya han iniciado conversaciones para estudiar la posibilidad. Desde la Democracia Cristiana al Frente Amplio ven como una buena opción la idea.

› Vacuna contra Covid-19 comenzará su ensayo en chilenos en septiembre. La dosis será probada en tres mil a cinco mil trabajadores de la salud, de distinto sexo y edad, todos de la RM. La convocatoria comenzaría en dos semanas y ya se trabaja en protocolos éticos. Serían tres ensayos.

› Cadem: 86% declara que pedirá el 10% de ahorro de pensiones a su AFP. En tanto, la aprobación a la gestión del Presidente Piñera llega al 12%, el nivel más bajo desde el inicio de la crisis del Coronavirus. Y la opción Apruebo para el próximo plebiscito constitucional alcanza un 71%.

› Número de muertos por virus en España sería casi 60% más alto que cifra oficial. Según investigación del diario El País, con información de las 17 comunidades autónomas, el total de fallecidos por Covid-19 llegaría a 44.868. El Ministerio de Salud solo informa de 28.432.

› Alexis enloquece a Italia: “Parece ir al doble de la velocidad de sus compañeros”. La prensa italiana se deshace en elogios para el tocopillano, que vive un verdadero renacer en la Serie A.

Crónica Estéreo

Las dudas de la etapa de transición: ¿Una medida apresurada?

Aunque se mantienen varias restricciones en pie y la autoridad ha advertido de que habrá marcha atrás en caso de retrocesos en el control de la pandemia, varios especialistas han manifestado su preocupación ante una medida que a muchos les parece aún prematura. En este episodio conoceremos el punto de vista de tres expertos, desde los números, des de la primera línea de atención médica y desde la salud pública.

► Escuchar Podcast

Opinión

“El mundo enfrenta el derrumbe de mucho de lo existente y la construcción de algo apenas vislumbrado. Viene llegando. Analistas anuncian a América Latina como candidato a paria en él. Para no serlo, necesitamos una sociedad viva, volcada en las dinámicas de futuro, no paralizada en la violencia; y liderazgos políticos, distintos a los que han intentado acostumbrarnos, con visión de país y global”. Óscar Guillermo Garretón, economista.

Frase del día

“La gente tiene que saber que si hay un rebrote, vamos a tener que volver atrás” Enrique Paris, ministro de Salud, sobre el proceso de desescalada en el marco de la pandemia.

Editorial

Histórico acuerdo de la UE para enfrentar la crisis

“Con el pacto alcanzado -que crea un fondo de ayuda de 750 mil millones de euros para los países miembros-, el bloque dio un paso decisivo para asegurar la continuidad del proyecto europeo”

Recomendamos

Paula: Sistema judicial y mujeres: “La justicia no se da solo en un juicio en particular; significa tener derechos y poder vivir vidas dignas”

¿Por qué muchas mujeres afirman que en Chile el derecho y el sistema judicial no apoya a las víctimas de violencia? La abogada Bárbara Sepúlveda, Magíster en Derecho Público de la Universidad de Chile y Magíster en Género por la London School of Economics and Political Science, autora del libro Género y Derecho Público y Directora Ejecutiva de la Asociación de Abogadas Feministas (Abofem), responde esta y otras preguntas.

Práctico: Clase Abierta, aprende donde estés: ¿Qué hacer frente a accidentes dentales?

¿Cómo actuar en el caso de que tu o alguien de tu casa sufra un golpe en la boca? ¿Qué pasa si el diente queda suelto o se sale? En esta clase, la odontóloga Alejandra Salinas explica el paso a paso para evitar secuelas.

Culto: Olivia de Havilland: La última estrella del Hollywood clásico

El sábado, a los 104 años, murió la única sobreviviente de Lo que el viento se llevó. Ganó dos Oscar y un juicio a Warner Bros, conquistando más libertad creativa para sus pares.

Qué Pasa: Tres misiones, un camino: Todo sobre las naves de China, Emiratos y la Nasa rumbo a Marte

Este jueves la Nasa lanza el programa Mars 2020, con el rover “Perseverance” como gran protagonista, dando lugar a una inédita tríada de programas espaciales viajando al mismo tiempo al planeta rojo. ¿Cuáles son las diferencias entre estas misiones y por qué el de su importancia ante una eventual colonización?

Ojo con...

10:00 / El Ministro (s) del Trabajo, Fernando Arab, participa del conversatorio online organizado por el departamento de Diálogo Social del Mintrab para aclarar dudas sobre la Ley de Teletrabajo.

11:30 / En el marco del Plan Nacional de Movilidad y Ciudad, la Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt, y el alcalde de la Municipalidad de Las Condes, Joaquín Lavín, lanzan el Plan piloto para demarcación segura en paraderos en la zona paga de la Plaza Los Dominicos, que servirá de modelo para más de mil paradas del transporte público con mayor demanda de usuarios del Gran Santiago.

16:00 / La Sala del Senado vota el proyecto que establece un aporte fiscal para la protección de ingresos de la clase media.