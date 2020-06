Un San Pedro y San Pablo muy diferente al de los últimos años. Se trata de otro feriado sin actividades oficiales y con el país golpeado por el brote de Covid-19: 271.982 contagios y 5.509 muertes. En medio de la pandemia, una de las principales preocupaciones se centra en el impacto de la crisis sanitaria en la economía de los chilenos. Y con esto, el mundo político se enmarca en discusiones de posibles ayudas a los sectores más afectados. Ayer, el ministro de Desarrollo Social, Cristián Monckeberg, informó que el gobierno está preparando nuevas medidas para grupos de la clase media que no han accedido a los beneficios del Estado. Y es que a una semana de la promulgación del nuevo Ingreso Familiar de Emergencia, las presiones de la oposición apuntan a permitir el retiro anticipado de fondos de pensiones como una forma de enfrentar los efectos económicos del coronavirus. Sin embargo, desde La Moneda han reiterado que la solución no pasa por el retiro de algún porcentaje de los ahorros previsionales. Actualmente desde el Ejecutivo barajan opciones que apuntan a un crédito blando y medidas para proteger las viviendas.

A UN CLIC DE DISTANCIA

› Los planes que barajan los alcaldes impedidos de ir a la reelección. La nueva ley aprobada en el Congreso dejó a más de 90 jefes comunales sin la posibilidad de postular a otro período en la elección de abril de 2021. Si bien desde varios sectores han pedido que el Presidente Sebastián Piñera ingrese un veto para exceptuarlos de la norma solo por esta vez -apelando a un “cambio en las reglas del juego” en medio de sus mandatos-, algunos ediles ya tienen en mente alternativas para sus futuros.

› Muertes con Covid-19 llegan a 8.935 según DEIS y Minsal destaca baja en casos en RM. Reporte considera decesos confirmados y sospechosos. Los contagios totales superaron los 270 mil.

› Cadem: 40% aprueba la gestión del gobierno frente a la crisis del Covid-19. Además, la gestión del nuevo ministro de Salud, Enrique Paris es aprobada por un 62% de los encuestados. Y un 89% declara sentir ansiedad, nervios, angustia, estrés o cansancio por la situación del país.

› Elecciones en medio de la pandemia. Polonia y Francia realizaron comicios este domingo, los que habían sido postergados por el coronavirus. Pudieron llevarlos a cabo aplicando medidas como el uso de mascarillas y manteniendo el distanciamiento.

› Bravo regresa al pórtico del City con una victoria en la FA Cup. El portero chileno, quien no jugaba desde el 4 de marzo, disputó todo el partido en el triunfo de los Ciudadanos por 0-2 sobre el Newcastle, por los cuartos de final del torneo más antiguo de Inglaterra. Los de Guardiola enfrentarán al Arsenal en semifinales.

Opinión

“Puede argüirse que admitir a trámite un proyecto inconstitucional de postnatal, no tiene que ver con una desafiante provocación al estado de derecho y a las FF.AA., pero se equivocan. Es el clima de degradación del estado de derecho el que va transfiriendo derechos desde la ciudadanía hacia oligarquías políticas, económicas y al parecer, también militares”. Óscar Guillermo Garretón, economista.

Frase del día

“Los únicos que pueden liberar en Chile es la Justicia, ni siquiera los gobiernos. Y eso es algo que ustedes no entienden”. Michelle Bachelet, alta comisionada para los DD.HH. de Naciones Unidas, tras ser encarada por una activista Mapuche en Ginebra.

Editorial

Preocupante escenario en Argentina

“El reciente intento fallido por expropiar Vicentin y el elevado gasto fiscal generado por la pandemia agravan el futuro escenario económico trasandino”.

Recomendamos

Paula: Postergué mi maternidad por la pandemia, y tal vez sea para siempre

En la noche de Año Nuevo de 2019 escribí varios papeles con mis deseos para ese nuevo año. En uno de ellos puse ‘voy a ser madre’.

Práctico: No pares de moverte: 6 ejercicios para espacios reducidos

El deporte es un excelente aliado para mantenernos sanos física y mentalmente durante el encierro. Que el frío, las lluvias y el invierno no sean un impedimento para ejercitarte.

Culto: Lazos de familia, aliens y curanderos: el cine chileno en Sanfic 2020

Siete filmes van a la competencia nacional del encuentro que irá digitalmente del 16 al 23 de agosto. Sus historias transcurren en Santiago, Valparaíso o el Amazonas y entre los actores están Alejandro Goic, Trinidad González y Manuela Martelli.

Qué Pasa: Sars-CoV-2 y la historia de los virus: Rastreando el origen de estos pequeños asesinos

El virus que causa Covid-19 pertenece a la familia de virus llamados Coronaviridae. En 1968 se los nombró coronavirus por su extraña forma de corona. No se los consideró peligrosos hasta 2003. Hoy se sabe que no solo que pueden ser muy contagiosos, si no que puede ser muy letales, al punto de generar una pandemia.

Ojo con...

10:30 / El alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, le hace entrega al Ministro de Educación, Raúl Figueroa, el documento de ingreso para solicitar formalmente la creación del nuevo colegio municipal de la comuna, dando respuesta a las familias de clase media que no podrán seguir pagando un colegio particular y fomentando una educación pública equitativa, de calidad y gratuita.

11:00 / La Bancada RN, encabezada por Sebastián Torrealba y Karin Luck, junto al presidente de la colectividad, Mario Desbordes, se refieren a medidas para ir en ayuda de la clase media.

22:00 / Finaliza el cordón sanitario en la provincia de Santiago, Valparaíso y el Gran Concepción.