Lo que tienes que saber este lunes en La Tercera: Presidente Boric dice esperar que la Convención concluya su trabajo en los plazos establecidos

Presidente Boric dice esperar que la Convención concluya su trabajo en los plazos establecidos

Con un acto cultural en la comuna de La Pintana finalizaron ayer las actividades por el cambio de mando, mientras que por la noche se difundió una ronda de entrevistas del Presidente Gabriel Boric con distintos canales de televisión desde La Moneda. En varias de ellas abordó el proceso constitucional y la discusión sobre una posible extensión del plazo que rige para el trabajo de la Convención.

Aunque dijo estar consciente del “agotamiento brutal al que están sometidos los constituyentes”, agregó creer que se debe hacer todo el esfuerzo por cumplir con las reglas ya dispuestas.

“Yo esperaría que se cumpla el plazo que fue establecido, que es de nueve meses, prorrogable por tres más”, afirmó el Mandatario en CNN Chile.

En TVN, en tanto, explicó que el llamado que hizo el viernes a que se redacte una Constitución que una a todos los chilenos no debe interpretarse como un emplazamiento a moderar las posturas y propuestas de algunos convencionales.

“No es un llamado a la moderación. Hay un sector de Chile que ha sido muy fanático de la moderación, que le hace un altar a la moderación permanentemente y que es muy responsable del estallido social al cual llegamos, y pareciera que algunos quieren que me vuelva como ellos (…) Mi llamado es a que escuchemos de buena fe las propuestas de quienes no piensan como uno, a que entendamos que es posible que haya buenas ideas en quienes no piensan como uno y que no le tengamos miedo a los consensos, los consensos no son malos. Y este es un llamado a todos los sectores, incluidos los nuestros”, afirmó. Lee más de esta historia.

Rusia ataca base militar ucraniana cerca de la frontera con Polonia y desafía a la OTAN

Un ataque aéreo ruso sobre la base militar ucraniana de Yavoriv, a solo 25 kilómetros de la frontera con Polonia, fue interpretado ayer como una provocación contra la OTAN y sus estados miembros.

Luego del episodio, el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, dijo que si los bombardeos rusos alcanzan el territorio de la OTAN, el bloque responderá “con toda su fuerza”, recordando que el artículo 5 del Tratado Atlántico establece que un ataque a un país integrante se considerará como una agresión a todos los aliados.

Ya el viernes el Presidente estadounidense Joe Biden advirtió que un ataque a un miembro de la OTAN (Polonia lo es desde 1999) podría desencadenar una “tercera guerra mundial”.

Desde Moscú, en tanto, han advertido que considerarían como “objetivos legítimos” las líneas que está utilizando Occidente para suministrar ayuda militar a Ucrania, escenario en que se habría concretado el ataque a la base de Yavoriv. Lee más de esta historia.

A foco...

>Felipe Delpín se impone como nuevo presidente de la DC

Ayer se realizó la segunda vuelta para elegir al nuevo presidente de la DC, elección donde se impuso el alcalde de La Granja, Felipe Delpín, sobre la diputada Joanna Pérez.

Resultados: a las 20.30 horas de anoche se informó que, de un total de 12 mil votos escrutados, la lista de Delpín obtenía el 51,58% de la votación.

“Este resultado nos tiene muy contentos, porque recorrimos el país manifestando nuestra propuesta (…) que busca refundar a la DC”, dijo Delpín.

Cuándo asume: el cambio de mando está previsto para fines de abril y se espera que una de las principales definiciones de la nueva directiva DC sea zanjar el tipo de relación que tendrán con el recién asumido gobierno de Gabriel Boric. Lee más de esta historia.

Atención con...

> La mochila judicial de Piñera. El ex Presidente y varios de sus ministros terminan su mandato siendo blanco de cientos de querellas presentadas en su contra, la mayoría de ellas por hechos relacionados con el estallido social y la pandemia. Sigue leyendo

> ¿Se viene una estanflación? La combinación de una actividad económica estancada o en decrecimiento con una elevada inflación es un temido escenario. Economistas, sin embargo, difieren sobre la posibilidad de que Chile lo sufra este año. Sigue leyendo

> Parque automotriz. Según un sondeo de Cadem, un 71% de los hogares en Chile declara tener al menos un automóvil –en comparación al 63% observado en 2018–, mientras que un 30% de las personas prevé comprar uno este año. Sigue leyendo

Editorial

Desafortunado debate sobre el TC

La idea inicial de proponer a dos diputados que culminan su mandato para integrar el TC revela que parte de la clase política sigue desconectada con la demanda ciudadana por cambiar viejas prácticas políticas.

Opinión

» La derecha vacua

Un día, y Boric desnudó -por contraste-, con sus palabras y actitudes, la banalidad del adversario. Ocho años enteros, y Piñera fue incapaz de hacer un discurso con lucidez histórica y política. No logró salir de las listas de medidas inconexas, la gestión, la economía y la policía.

Por Hugo Herrera

» Constitución, disenso y democracia

El simbolismo y la emotividad que rodearon el traspaso presidencial, unidos al entusiasmo que genera la juventud de Gabriel Boric, contrastan con el clima de opinión pública generado por el trabajo de la Convención Constitucional.

Por María de los Ángeles Fernández

El café diario

El plan inicial del gobierno de Boric. El Presidente Boric y su equipo han diseñado un plan para hacerse cargo de la contingencia, de las reformas estructurales que le prometieron al país y de una serie de medidas con enfoque feminista y con consideración a la emergencia del cambio climático. Para conocer su estrategia conversamos con el periodista Juan Andrés Quezada.

Revisa aquí el podcast

De nuestro portal

Paula: Vanity sizing. Conoce esta práctica de la industria de la moda que consiste en etiquetar una prenda con una talla más pequeña de la que le corresponde para alimentar la vanidad de los clientes.

Qué pasa: Ciencias, la otra desigualdad en Chile. El 65% de la producción científica se hace en Santiago, muy lejos de Valparaíso y Biobío, con el 13% cada una.

Práctico: Podar una planta. Cuándo y cómo puede ser una duda existencial de inexpertos en jardinería. Por eso, dos especialistas nos comparten sus mejores consejos.

Culto: El renacer de Fundación CorpArtes. Tras los duros días de la pandemia, la entidad detrás del centro cultural ubicado en calle Rosario Norte ha reenfocado sus objetivos.

En portada

Accede a la versión papel digital de La Tercera desde aquí.