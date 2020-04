Lo que tienes que saber este martes en La Tercera: nuevo ingreso familiar de emergencia, la apuesta del gobierno por la normalidad y polémica por rebaja de dietas

Una nueva medida para enfrentar la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, fue la que anunció ayer el Presidente Sebastián Piñera. La iniciativa que crea un Ingreso Familiar de Emergencia, beneficiará a familias que pertenecen al 60% más vulnerable de Chile y cuya fuente de ingresos es mayormente informal. En este escenario, y de acuerdo a las estimaciones del gobierno, serán cerca de 1,8 millones los hogares que accederían al aporte durante tres meses, a contar desde mayo próximo. En cuanto a la tramitación del proyecto, el propio mandatario pidió a los legisladores que se lleve a cabo de manera “expedita”, con el fin de beneficiar a los chilenos que más lo necesitan. Finalmente, a modo de ejemplo, el Presidente explicó que en una familia de cuatro personas, perteneciente al 40% de hogares más vulnerable del país, recibirá un aporte de $260 mil por este Ingreso Familiar de Emergencia. Finalmente, se espera que hoy durante el reporte diario sobre la situación del Covid-19, se informen nuevas zonas y comunas en cuarentena, cordones sanitarios y otras medidas. Ayer el Ministerio de Salud actualizó las cifras a 10.507 casos positivos y 139 muertes a nivel nacional.

› “Nueva normalidad”: La apuesta del gobierno en la mira del oficialismo. En Chile Vamos criticaron la estrategia y apuntaron a señales contradictorias. Así, pidieron no caer en triunfalismos. Piñera participó del comité político, en el que defendió las medidas, pero admitió un “error” por cómo se anunció el regreso de funcionarios públicos al trabajo presencial.

› Rebaja de dietas: La Moneda decide retirar indicación que excluía a ministros y otras altas autoridades tras cuestionamientos. Enmienda del Ejecutivo que fue ingresada este lunes y más tarde, el gobierno decidió consensuar disposiciones con todos los parlamentarios de la Comisión de Constitución para el proyecto que se encuentra en el Senado.

› Fiscal Nacional anuncia que abrirá investigación contra el TC tras denuncia de presunto cohecho presentada por diputada Hertz. La acción fue presentada por la legisladora comunista luego que la presidenta del organismo, María Luisa Brahm, revelara a La Tercera eventuales irregularidades en la tramitación de causas de derechos humanos (DD.HH.) durante el periodo en que Iván Aróstica lideró la institución.

› Países europeos relajan medidas en medio de dura advertencia de la OMS. Mientras Alemania y Dinamarca reabrieron parte del comercio, Noruega hizo lo mismo con las guarderías.

› Osterine y tamoxifeno, las otras sustancias prohibidas que Jarry no marcó. Según el fallo de la ITF, los suplementos que el deportista consumió venían contaminados con otras dos sustancias y el laboratorio que las fabricó dejó de responder tras la investigación.

El costo de las noticias falsas en tiempos de pandemias

Esta epidemia mundial del coronavirus SARS CoV 2 tiene efectos globales inéditos dado el contexto de interconexión global. El mundo comenzó a enterarse de la presencia del gran enemigo cuando este daba sus primeros pasos en Wuhan, una ciudad china que millones escuchamos nombrar por primera vez. Pero no se trata sólo de información común y pretendidamente objetiva. Se trata de múltiples redes agrupadas en torno a sus propios sesgos y manera de ver y entender el mundo.

“La memoria histórica debe incidir en la conciencia y acción de las instituciones y de los integrantes de nuestra sociedad. En consonancia con ello recordar es un imperativo que nos concierne a todos”. Gabriel Zaliasnik, profesor de Derecho Penal, Fac. de Derecho U de Chile.

“Firmaré una orden ejecutiva para suspender temporalmente la inmigración a los Estados Unidos" Donald Trump, Presidente de Estados Unidos, a través de Twitter y en el marco de la crisis del coronavirus.

Nuevo escenario electoral en Estados Unidos

“Hasta hace un par de meses, el buen rumbo de la economía favorecía la reelección de Donald Trump, pero ahora el efecto económico del coronavirus podría beneficiar a su rival demócrata”.

Paula: Cómo evitar informaciones erróneas sobre el Covid-19

En momentos críticos como una pandemia estar informados es clave. Sin embargo, recibir la información incorrecta puede perjudicarnos en más sentidos de los que podríamos prever.

Práctico: 4 consideraciones para hacer deporte al aire libre en tiempos de pandemia

El mensaje es claro: practicar deporte en casa, pero en el caso que no se quiera seguir la sugerencia, los especialistas aconsejan no usar los bancos ni las máquinas de ejercicios de plazas y tomar aún más distancia de la recomendada, los dos metros y medio recomendados no son suficientes.

Culto: El Día del Libro se celebra desde casa y en redes sociales

Este jueves 23 autores como Isabel Allende y Pablo Simonetti conversarán por Facebook e Instagram.

Qué Pasa: ¿Cuántos y de qué mueren los chilenos diariamente? El impacto del coronavirus en las defunciones del país

Las estadísticas muestran que en Chile mueren en promedio 290 personas al día. Especialista pondera el alcance que el Covid-19 podría tener en las estadísticas sanitarias.

10:30 / La comisión de Salud del Senado revisa el rol de las municipalidades en temas como salud, educación y apoyo social en el marco de la alerta sanitaria de Covid-19.

11:00 / Se desarrolla una nueva mesa social por la salud. La actividad es liderada por el ministro del Interior, Gonzalo Blumel.

11:00 / La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) presenta el informe especial COVID-19 N⁰ 2 sobre el seguimiento de los efectos económicos y sociales de la actual crisis derivada del impacto del coronavirus en la región.