Lo que tienes que saber este martes en La Tercera: rebaja de la dieta parlamentaria será de un 25%, gobierno busca retomar agenda en La Araucanía y el mapa de los decesos por Covid-19 en la RM

Hasta anoche no había unanimidad al respecto. Durante la jornada de hoy los integrantes del Consejo de Alta Dirección Pública (CADP) informarán la rebaja transitoria en la dieta parlamentaria y la remuneración de los ministros de Estado. La primera etapa del proceso se inició a principios de mayo, luego de que el Congreso aprobara, tras seis años de tramitación, la ley que busca reducir las remuneraciones de esas y otras autoridades de la administración pública. De acuerdo a distintas fuentes relacionadas con la materia, el monto representa una rebaja de un 25%. Desde su discusión parlamentaria, la tratativa ha dejado entrever los matices de un intenso debate que podría llegar a su fin en las próximas horas. Y es que en una inédita sesión abierta, cuando distintos ciudadanos hicieron sus aportes, también se reflejaron divisiones entre quienes consideran necesaria una rebaja y quienes, por el contrario, creen que hacerlo podría generar graves problemas en el escenario público. Finalmente, cabe destacar que en medio de la crisis sanitaria, el sistema frontal que afecta a toda la zona centro sur del país, dejó mil viviendas abnegadas y 23 mil hogares sin luz.

› Gobierno busca retomar agenda de La Araucanía e inicia ronda de reuniones. En medio del aumento de atentados incendiarios, el Ejecutivo apuesta a reimpulsar el diálogo y reactivar proyectos de ley. Este martes el ministro de Desarrollo Social se citará con los senadores Francisco Huenchumilla (DC) y Jaime Quintana (PPD).

› RM: El mapa de los decesos confirmados y sospechosos atribuidos al Covid-19. El DEIS del Minsal liberó ayer por primera vez los datos a nivel de comuna. Maipú y Puente Alto superan las 400 muertes. En cuanto a tasa de mortalidad, San Ramón, Cerro Navia, Independencia y Pedro Aguirre Cerda encabezan la lista.

› SII pone foco en comercio electrónico ante incremento de este tipo de transacciones. El trabajo del Servicio de Impuestos Internos apunta a la aplicación de nuevas herramientas tecnológicas que fortalezcan la fiscalización a este nicho. Ya se han identificado más de 3.400 contribuyentes importadores habituales, con alto volumen de compras. La primera etapa será de orientación, para luego pasar al cobro de impuestos y multas.

› Manejo de crisis impacta en las encuestas y pone en riesgo reelección de Trump. Sondeos coinciden en la mala evaluación de los votantes respecto al rol del Mandatario en la pandemia. Joe Biden lo aventaja en 14 puntos de cara a elecciones.

› Reinaldo Rueda: “Hay jugadores que llevan 10 años en la Selección y el liderazgo es de ellos”. El seleccionador nacional dio una charla online organizada por el INAF y habló sobre su concepción del fútbol y de la Roja.

Desconfinamiento británico: el plan de Boris Johnson

Al calor relativo del verano, los británicos han comenzado después de tres meses el retorno a cierta normalidad, o como dijo Boris Johnson, “el comienzo del fin de la hibernación nacional”. El fin de la emergencia también ha significado el comienzo de las recriminaciones políticas y los cuestionamientos más públicos al sistema de control de la enfermedad anunciado por el gobierno.

“Es hora que nuestra política e intelectuales se hagan cargo de la realidad sin la arrogancia de quien conoce o cree conocer los datos, sino con la fortaleza de quien sabe que no los conoce, que no conoce el camino y por cierto no conoce el futuro, y con la entereza de aquel que quiere pensar en ese futuro”.