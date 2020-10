Lo que tienes que saber este martes en La Tercera: Vidal va tras Jadue en las presidenciales 2021 y Paris golpea la mesa por 18-O

Vidal se anota para la carrera presidencial y busca arrebatarle la ventaja al alcalde PC

El vicepresidente del PPD, Francisco Vidal, ya tomó la decisión y así se lo comunicó ayer a parlamentarios y dirigentes de su partido: levantará una candidatura a La Moneda en las presidenciales de 2021.

La irrupción de Vidal podría ayudar a dinamizar la alicaída carrera presidencial en la oposición, donde la única carta posicionada en las encuestas es el alcalde del Partido Comunista, Daniel Jadue.

“Lanzaré mi candidatura después del domingo, porque no quiero confundir que la primera tarea es el Apruebo”, dijo ayer a La Tercera.

Aunque en toda su trayectoria política solo una vez ha sido candidato –sin éxito, en las municipales de 1992, por Las Condes–, Vidal es considerado parte del ADN de la ex Concertación.

Ha participado de dos de los gobiernos de la otrora coalición: fue subdere, ministro del Interior y de la Segegob de Ricardo Lagos, y vocero y titular de Defensa de la primera administración de Michelle Bachelet.

El 17 de septiembre, junto con dar las primeras señales de su decisión, Vidal abordó en La Tercera la ventaja de Jadue en los sondeos. Y esto dijo:

“Quiero competirle a Jadue en una primaria. La votación comunista está en 5% y Jadue está marcando 15%. Significa que hay 10 puntos de ciudadanos que votaban por nosotros y que hoy dicen Jadue porque aún no ven con claridad, en el mundo socialista, radical o PPD, un liderazgo que le compita”.

Pero para llegar a una eventual primaria presidencial opositora, Vidal también deberá enfrentar otras opciones de su propio partido, como la del timonel Heraldo Muñoz. Lee más de esta historia.

El titular de Salud dijo que si en 14 días hay un brote, serán responsables los que llamaron a manifestarse.

Paris golpea la mesa y responsabiliza de eventual rebrote a quienes llamaron a manifestarse

No es común verlo enojado. Menos ante las cámaras. Pero ayer el ministro de Salud, Enrique Paris, fue especialmente duro al responsabilizar a quienes llamaron a movilizarse para el aniversario del estallido social, de un eventual rebrote de Covid-19.

Paris apuntó al Colegio de Profesores y al alcalde Daniel Jadue, aludiendo a la accidentada participación del edil comunista en la manifestación, de la cual debió retirarse tras ser increpado por algunos asistentes.

“Todo el mundo vio un alcalde que arrancaba corriendo, después tomarse fotos y abrazar a otra gente sin cumplir las normas sanitarias”, dijo.

Paris también las emprendió contra la fiscalía. “Persiguen a ex ministros de Salud (…) ¿por qué no a la gente que llama a manifestarse y no cumple las normas sanitarias”.

¿Podrían subir los casos? La periodista Gabriela Sandoval preguntó a infectólogos y salubristas, quienes señalaron que si bien la congregación del domingo podría propiciar un aumento de casos, este no sería masivo. Lee más de esta historia.

A foco...

> Chile cae en índice mundial de pensiones

Tres puestos retrocedió nuestro país en ranking de la agencia Mercer, dejando el top 10 del índice que mide a 39 naciones.

Por qué pasó: Según el reporte, el indicador cayó por reducciones en las tasas de reemplazo (nivel de la jubilación respecto del ingreso que tenía el trabajador activo) y el menor crecimiento económico del año.

La consultora dijo que en la medición no está incorporado por completo el efecto de la pandemia, y en el caso de Chile, tampoco el retiro del 10% de ahorros previsionales.

En perspectiva: Mercer dijo que el 10%, y eventualmente un segundo retiro, podría afectar aún más la tasa de reemplazo. Sin embargo, una reforma al sistema de pensiones podría mejorar la puntuación.

Atención con...

> El mensaje de Piñera. Junto con condenar la violencia registrada en el aniversario del estallido y también a quienes la promueven, el Mandatario hizo un llamado a participar en el plebiscito constitucional del domingo. Sigue leyendo

> Perder el trabajo, temor mundial. Una encuesta encargada por el Foro Económico Mundial muestra que más de la mitad de los trabajadores del mundo (54%) está muy o algo preocupado de perder su empleo por la persistencia de la pandemia. Sigue leyendo

> El partido de Evo vuelve al poder. El abanderado del MAS, Luis Arce, se impuso holgadamente en los comicios presidenciales de Bolivia del domingo. Y sin necesidad de una segunda vuelta, como decían las encuestas, gobernará hasta 2025. Sigue leyendo

Crónica Estéreo

Elecciones bolivianas: ¿El retorno de Evo Morales? En noviembre de 2019 la era de Evo en Bolivia pareció llegar a su fin. Sin embargo, este domingo Luis Arce, que compitió como el “heredero” del ex mandatario, ganó la presidencial.

Revisa aquí el podcast

