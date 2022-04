Lo que tienes que saber este miércoles en La Tercera: camioneros mantenían anoche algunas rutas cortadas pese a ultimátum del gobierno

Camioneros mantenían anoche algunas rutas cortadas pese a ultimátum del gobierno

A pesar del ultimátum que el gobierno dio a los camioneros en paro para que despejaran las carreteras a más tardar a las 16 horas de ayer, advirtiendo que de lo contrario se les aplicaría la Ley de Seguridad del Estado y se instruiría a Carabineros el retiro forzoso de sus máquinas, varios transportistas aún mantenían anoche las movilizaciones en distintos puntos del país.

“Vamos a seguir parados, aguantando. Y como se decía en el estallido, hasta que se haga dignidad nuestra seguridad”, afirmó Mariano Díaz, uno de los voceros de los camioneros de Coquimbo.

Al cierre de esta edición, además de cortes en la capital de la Cuarta Región, continuaban algunos bloqueos parciales en Calama, San Fernando, Curicó y Ñuble.

“Imperará la ley y nosotros como gobierno vamos a hacer valer la ley”, había señalado durante la tarde el Presidente Gabriel Boric, ratificando el ultimátum que poco antes había entregado a los transportistas la ministra del Interior, Izkia Siches.

Luego de que se cumpliera el plazo perentorio dispuesto por el gobierno, desde la cartera de Interior emitieron un comunicado informando que ya se había dado la orden a la policía uniformada para “concurrir hacia los puntos bloqueados y hacer cumplir la ley”. Lee más de esta historia.

Boric vuelve a respaldar públicamente a la ministra Siches tras consejo de gabinete ampliado

El Presidente Boric durante un punto de prensa tras el encuentro de ayer con sus ministros y los jefes de partidos oficialistas.

“La ministra del Interior es la primus inter pares del gabinete. Es la persona en quien yo he confiado para llevar adelante las relaciones entre los ministerios”, afirmó el Presidente Gabriel Boric al cierre del consejo de gabinete ampliado con ministros y jefes de partidos oficialistas, convocado ayer en La Moneda para dar por finalizada la etapa de instalación del gobierno.

El nuevo respaldo del Mandatario que busca reposicionar a la titular de Interior se da luego de que ella permaneciera casi tres semanas con escasa figuración pública a raíz de su falsa acusación contra el gobierno de Sebastián Piñera sobre el encubrimiento de un supuesto vuelo fantasma con migrantes venezolanos deportados, y después de que, a primera hora de ayer, fuera nuevamente cuestionada en redes sociales por no contar con antecedentes del grave saqueo que la noche anterior había afectado a un supermercado en Talagante.

De acuerdo a un artículo de las periodistas Rocío Latorre e Isabel Caro, Boric procuró relevar el rol de Siches como jefa política del gobierno en todo momento, señalando que “ella fue quien dirigió y marcó el rumbo” del debate que se dio en el cónclave. Lee más de esta historia.

> Salario mínimo: tras reajuste Chile quedará en el segundo lugar de ranking regional

El acuerdo entre el gobierno y la CUT para incrementar el salario mínimo a $ 400 mil en agosto dejará a Chile posicionado como el segundo país de Latinoamérica con el mejor nivel de ese tipo de remuneración, de acuerdo a un informe del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales.

Dónde se ubica Chile: según el estudio –que para propósitos comparativos convierte el monto del salario mínimo a dólares ajustados por paridad de poder de compra– nuestro país (US$ 879) es solo superado por Costa Rica (US$ 1.007), pero aún se mantiene lejos del nivel observado en países de la Ocde, donde el sueldo mínimo promedio es de US$ 1.604.

Actualmente en Chile un total de 804.231 personas están afectas al salario mínimo, lo que equivale al 21,8%.

En perspectiva: el director del Observatorio del Contexto Económico de la UDP, Juan Bravo, explica que “los datos reflejan que las economías con mayor nivel de desarrollo económico tienden a tener mayores niveles de salario mínimo, lo que se debe a que los países desarrollados tienen mayor productividad laboral y, por ende, pueden pagar salarios más altos”. En este sentido, agrega que la única manera sostenible de subir el salario mínimo en el mediano plazo “es elevar el crecimiento de la productividad laboral”. Lee más de esta historia.

> Alerta por temporalDe acuerdo a un balance de la Onemi, el sistema frontal dejaba hasta anoche al menos 290 personas aisladas, más de 100 viviendas con daños y 133 mil hogares sin servicio eléctrico en la Región Metropolitana. Sigue leyendo

> Contagios Covid en su menor nivelEl número de contagios reportados ayer se ubicó bajo la barrera de los mil casos (993), alcanzando su menor nivel del año. La positividad también registró un descenso, llegando al 3,77%. Sigue leyendo

> Crónica de un saqueoLa noche del lunes una turba de unas 200 personas ingresó a saquear un supermercado Tottus en Talagante. Un operativo policial terminó con 48 detenidos, sin embargo, menos de 10 fueron formalizados. Sigue leyendo

La prueba decisiva para Macron

El Mandatario francés logró una histórica reelección; sin embargo, solo en las legislativas de junio será posible saber los alcances reales de ese triunfo y si podrá seguir gobernando con mayoría en el Parlamento o si deberá hacerlo con una asamblea fragmentada.

» Paradigmas constitucionales

En un inserto publicado en un diario nacional, un grupo de juristas critica el borrador preliminar de nueva Constitución por, entre otras cosas, “transgredir la tradición constitucional occidental y chilena”, propiciar “vacíos o problemas de hermenéutica que pueden llevar a conflictos graves” y constituir un “intento refundacional o maximalista”. Quiero examinar algunos de estos lapidarios juicios.

Por Yanira Zúñiga

» Una negociación folclórica

Nuestra escuela era conocida por el grupo folclórico Los Pantuflos. Lo dirigía el profesor de castellano, música y artes plásticas Fernando Guajardo, una especie de Zoltán Kodály, investigador de raíces populares, compositor, coreógrafo y escritor (...) Esta historia de la vida real es sobre política.

Por Joaquín Trujillo

Los desafíos de Macron tras su reelección. Emmanuel Macron irrumpió en la política francesa rompiendo el esquema tradicional del mapa de izquierda y derecha, con una victoria que parecía más por posición que por domicilio ideológico. Pero qué le espera ahora al mandatario galo tras imponerse a Marine Le Pen. De esto conversamos hoy con Daniel Mansuy, investigador senior del Instituto de Estudios de la Sociedad, IES.

