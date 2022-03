Lo que tienes que saber este miércoles en La Tercera: comandante en jefe del Ejército evalúa dejar su cargo por citación como inculpado en caso fraude

Caso fraude: comandante en jefe del Ejército evalúa dejar su cargo tras citación como inculpado

La decisión de la jueza del caso “fraude en el Ejército”, Romy Rutherford, de citar a declarar en calidad de inculpado al actual comandante en jefe de esa institución castrense, el general Ricardo Martínez, ha generado una fuerte inquietud en las esferas militares y complica al uniformado ad portas de que el próximo miércoles 9 de marzo deje su cargo.

Pese a la solicitud del abogado de Martínez de cambiar la fecha de la diligencia, la magistrada confirmó que la pesquisa se realizará mañana, lo que –de acuerdo a un artículo de los periodistas Víctor Rivera y Leslie Ayala– podría llevar al general a anticipar su retiro en las próximas horas.

La autoridad militar es requerida por la arista “pasajes aéreos”, en la que se indaga a agencias de viajes que planificaban para los uniformados vuelos y estadías que dejaban un saldo que no era reintegrado a las arcas fiscales.

En el Ejército y el gobierno existe preocupación ante la posibilidad de que, tras el interrogatorio, Rutherford decida detener y luego procesar al jefe del Ejército estando aún en servicio activo, lo que empañaría el cambio de mando de la institución, que será encabezada por el Presidente Piñera.

En este escenario, y aunque al interior del Ejército hay quienes creen que Martínez no debería dar un paso al lado mientras no sea procesado, también hay uniformados que advierten que lo mejor es no arriesgarse a que termine afectándose la ceremonia en que asume como nuevo mandamás militar el general Javier Iturriaga. Lee más de esta historia.

Un hombre pasa por delante de los restos de vehículos militares rusos en Bucha, cerca de la capital Kiev, Ucrania, el martes 1 de marzo de 2022. Foto: AP

Rusia modifica su estrategia militar en Ucrania tras reveses en Kiev y Kharkiv

A casi una semana de que comenzara la incursión militar rusa sobre Ucrania, distintos analistas advierten que Moscú comenzó a modificar su estrategia militar ante algunos reveses observados en la capital Kiev y la ciudad de Kharkiv.

El estancamiento del avance moscovita en territorio ucraniano ante diferentes problemas logísticos, como escasez de alimentos, y la baja moral por la que estarían atravesando algunas de sus unidades castrenses, habrían dado paso a tácticas más brutales, como ataques con misiles y bombas en áreas residenciales, por lo que se piensa que Rusia podría estar adoptando un curso de acción similar al utilizado en Chechenia y Siria, donde se aterrorizó a los civiles antes de ingresar a sus principales ciudades.

En un artículo de la periodista Cristina Cifuentes se menciona, de hecho, que Rusia alertó a los residentes de Kiev para que huyan de sus casas, al tiempo que, por tercer día consecutivo, ha lanzado una lluvia de cohetes sobre Kharkiv, la segunda ciudad más importante de Ucrania. Lee más de esta historia.

A foco...

>Economía crece menos de lo esperado en enero

Tras nueve meses consecutivos con tasas de crecimiento de dos dígitos, el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de enero anotó un alza de 9% respecto de igual periodo de 2021 y una caída desestacionalizada de un punto en relación al mes precedente.

Por qué importa: la expansión resultó menor a la esperada por el mercado –las expectativas llegaban hasta 10,7%–, lo que se interpretó como la anticipación de un proceso de desaceleración económica, donde se comienza a sentir el fin del exceso de liquidez por los retiros de fondos previsionales y de las ayudas fiscales observadas en 2021.

“La economía se está desacelerando y más que lo esperado”, comentó el economista jefe de STF, Sergio Godoy.

En perspectiva: la menor expansión de enero llevó a economistas y agentes de mercado a ajustar sus expectativas para el presente año, donde la mayoría de las previsiones de crecimiento se ubican entre 1,5% y 2,5%. Lee más de esta historia.

Atención con...

> Rojas Vade finalmente no llegó. Pese a que había anunciado que ayer se reincorporaría a la Convención, lo que generó críticas transversales, el constituyente optó por esperar el proyecto que busca viabilizar su renuncia y reemplazo. Sigue leyendo

> La carrera por presidir el Senado. El presidente del PS, Álvaro Elizalde, y el senador RN, Manuel José Ossandón, son las principales cartas para presidir la Cámara Alta. Aquí puedes revisar sus estrategias para liderar la corporación este año. Sigue leyendo

> Los otros invitados de Boric. Los músicos argentinos Pedro Aznar y Víctor Heredia ya confirmaron su asistencia a la ceremonia de cambio. Aznar, a su vez, convidó a Gabriel Boric a su concierto en el Movistar Arena el 12 de marzo. Sigue leyendo

Editorial

Pensamiento decolonial en la Convención

La Convención Constitucional parece preferir refundar por medio de cosmovisiones particularistas y fragmentación autonómica identitaria, augurando con ello un difícil camino a una Constitución con fuerza mayoritaria.

Opinión

» Aislando el centro

El proceso constitucional ha abierto una oportunidad para vengar afrentas contra provincianos anónimos y llenos de orgullo. Son generaciones de desdenes santiaguinos las que aquí comparecen ante una justicia divina. Si hasta el nuevo Presidente de la República es un hermano provinciano.

Por Joaquín Trujillo

» Enfoque de género

Hace unos días, el pleno de la Convención Constitucional aprobó una norma que dispone que “los tribunales, cualquiera sea su competencia, deben resolver con enfoque de género”. La controversia no tardó en instalarse entre juristas.

Por Yanira Zúñiga

El café diario

Un comandante en jefe en apuros. Tras procesar a los ex comandantes en jefe del Ejército Óscar Izurieta, Juan Miguel Fuente-Alba y Humberto Oviedo, la ministra en visita Romy Rutherford citó a declarar en calidad de inculpado al general Ricardo Martínez, aún en ejercicio como máxima autoridad de esa institución castrense. ¿De qué se le acusa puntualmente? Sobre esto conversamos con la periodista Leslie Ayala.

Revisa aquí el podcast

De nuestro portal

Paula: Alcohol y crisis matrimonial. Cuandos los excesos gatillan un quiebre en las parejas.

Qué pasa: ¿Cómo hablar con niños y niñas de la guerra? Necesitan la oportunidad de hacer preguntas y obtener información, dicen los especialistas.

Práctico: Mochilas y niños. Comienza un nuevo año escolar y acá encontrarás consejos para cuidar sus espaldas.

Culto: Euphoria arrasa. La serie protagonizada por Zendaya se convirtió en el contenido más visto en la historia de HBO Max en Latinoamérica.

En portada

Accede a la versión papel digital de La Tercera desde aquí.