Lo que tienes que saber este miércoles en La Tercera: dónde están los rezagados de las vacunas y el voto de los peruanos residentes en Chile

Santiago, Puente Alto y Maipú concentran el 30% de quienes no se han vacunado en la RM

Son casi tres millones de personas en todo el país los denominados “rezagados”, aquellos que a pesar de calificar por su edad en el calendario de vacunación contra el Covid-19, aún no se han inoculado, afectando la principal estrategia sanitaria para enfrentar la pandemia.

Quiénes son, dónde viven, por qué su resistencia. En un reportaje de los periodistas Sebastián Rivas y Roberto Gálvez se analizan las cifras del Minsal, que arrojan que casi la mitad de los “rezagados”, un 48,7%, se encuentra en la Región Metropolitana, y que al interior de esta se concentran en tres comunas: Santiago (10,9%), Puente Alto (10,6%) y Maipú (8,2%).

“Es súper preocupante, porque además son los lugares en los que estamos viendo más contagios, que van al alza, que tienen más hacinamiento, más población”, dice la doctora Marcela Garrido de la U. de Los Andes.

A la hora de examinar las causas, diversos especialistas apuntan a una suma de factores, como la animadversión de algunas personas a las vacunas, en especial a las de un par de laboratorios específicos; las complejidades de pedir permiso en el trabajo y la falta de stock que se registró en algunas comunas y que terminó por desanimar a varios de quienes hicieron largas filas en vano.

Entre las soluciones, los expertos mencionan la ampliación de los horarios para que las personas se puedan vacunar después de su jornada laboral y la realización de campañas focalizadas. Lee más de esta historia.

A foco...

> El voto de los peruanos en Chile

Keiko Fujimori se impuso en las preferencias del electorado peruano residente en Chile con un 56,4% de los votos frente al 43,5% obtenido por Pedro Castillo.

Participación: en Chile hay 117 mil residentes peruanos habilitados para votar en las elecciones de su país, de los cuales 101 mil lo hacen en Santiago. Usualmente la participación se sitúa en un 35%, pero en esta oportunidad la tasa llegó a un 46,8%.

En Chile, Fujimori concentró su mejor desempeño en las regiones del centro y sur, mientras que Castillo lo hizo principalmente en algunas zonas del norte, llegando a ganar en Arica (65,3%) y Antofagasta (50,9%).

Y qué pasa en Perú: hasta la medianoche aún no se escrutaba el 100% de las mesas, pero Castillo continuaba manteniendo una ventaja en torno a medio punto porcentual que lo transformaba en el inminente nuevo gobernante. Lee más de esta historia.

Atención con...

> AFP: el compromiso de Boric. El abanderado del Frente Amplio dijo que si bien su programa incluye cambiar el actual sistema previsional por uno público sin lucro, “no se tocará ni un peso de las cuentas individuales”. Sigue leyendo

> La señal del Central. El Banco Central mantuvo ayer la tasa de interés en el mínimo técnico de 0,5%, pero adelantó que, a raíz de las mejores perspectivas económicas, se “recalibrará la expansividad” de la política monetaria. Sigue leyendo

> Qué pasa con el bono pymes. Las ayudas para las pequeñas empresas, que incluyen transferencias directas y alivios tributarios, fueron aprobadas ayer en el Senado y el gobierno espera que se puedan despachar esta semana del Congreso. Sigue leyendo

Editorial

» El incierto futuro de Perú

Con un Congreso fragmentado y un país polarizado, quien asuma la Presidencia deberá estar dispuesto a hacer concesiones para darle viabilidad a su gobierno y no ahondar la inestabilidad política. Sigue leyendo.

Opinión

» Familia y matrimonio

No es lo mismo matrimonio que familia y el fin del primero es la segunda. Por lo mismo, no toda unión, desde luego no la homosexual (dada su esencial imposibilidad de engendrar), configura un matrimonio.

Por Álvaro Pezoa

» El matrimonio igualitario

La despatologización de la homosexualidad, reconocida en 1990 por la OMS, termina por consolidar una nueva forma de ciudadanía, que reconoce y respeta las esferas más íntimas de la vida de los sujetos. Todo esto ha modificado profundamente la regulación jurídica de la familia.

Por Yanira Zúñiga

Crónica Estéreo

Una droga contra el Alzheimer. El lunes, la autoridad farmacéutica de Estados Unidos, la FDA, autorizó provisionalmente el uso de aducanumab en pacientes en etapas iniciales de la enfermedad. Se trata, sin embargo, de una decisión controversial. Solo en noviembre del año pasado un panel de expertos había concluido que no existían evidencias que demostraran la eficacia de esta droga. ¿Cómo interpretar la decisión del organismo y la polémica que desató?

Revisa aquí el podcast

De nuestro portal

Paula: Papas rosti con huevo pochado. Esta es una receta tradicional suiza, que sirve para el almuerzo o para un brunch.

Qué pasa: Marejadas “anormales”. Alertan de episodios de fuertes olas en todo el país, un fenómeno que se ha duplicado en los últimos años.

Práctico: Regalos para papás que cocinan. Se acerca el día del padre y los tiempos ya no están para pantuflas ni calcetines. El cronista gastronómico Álvaro Peralta te recomienda 11 obsequios.

Culto: Libros para entender el Perú actual. La guerra del Estado contra Sendero Luminoso, el gobierno de Fujimori, la corrupción, el feminismo y la inmigración son temas que han cruzado las letras peruanas en los últimos años.

En portada

Puedes acceder a la versión papel digital de La Tercera desde aquí.