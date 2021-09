Lo que tienes que saber este miércoles en La Tercera: gobierno y Sichel sufren derrota por aprobación de cuarto retiro en la Cámara y Provoste se juega su liderazgo en el Senado

Cuarto retiro: gobierno sufre derrota en la Cámara y Provoste pondrá a prueba su liderazgo en el Senado

Infructuosas resultaron las últimas gestiones realizadas ayer por el gobierno para hacer caer el cuarto retiro de fondos previsionales en su paso por la Cámara: finalmente, 18 diputados oficialistas permitieron que, pese a algunos descuelgues en la propia oposición, la iniciativa fuera aprobada por apenas un sufragio más que el quórum de 93 votos requeridos y avanzara a su segundo trámite en el Senado.

La de ayer fue una jornada especialmente intensa por la incertidumbre que predominó hasta el momento de la votación.

Y es que a la resistencia de varios diputados de centroderecha a respaldar el nuevo 10% pese a haber aprobado retiros anteriores (lo que permitía a La Moneda esperar el resultado con cierto optimismo), se sumaban las aprensiones de los socialistas Marcelo Schilling y Jaime Tohá, el ex DC Pablo Lorenzini (los tres se abstuvieron), el DC Manuel Matta (no votó) y los independientes Carlos Abel Jarpa y Pepe Auth, que rechazaron.

Algunas de las sorpresas que precipitaron la derrota del Ejecutivo –de acuerdo a un reporte de las periodistas Miriam Leiva y Ximena Soto– fueron los votos a favor de la diputada UDI Nora Cuevas –quien en un principio no votaría por estar aquejada de problemas de salud– y del ex UDI Álvaro Carter, quien cambió de postura a último minuto.

La votación de ayer también representó un duro traspié para Sebastián Sichel, ya que, en un intento por ordenar las filas oficialistas, el candidato presidencial de Chile Podemos Más había advertido que no respaldaría la reelección de los parlamentarios que votaran a favor del nuevo rescate.

El mal momento para Sichel, además, luce acentuado por las críticas que ha recibido tras rehusarse a transparentar si es que ha retirado o no alguno de los tres rescates previsionales aprobados en el Congreso.

Pero así como la votación de ayer en la Cámara puso a prueba el liderazgo de Sichel, el paso del proyecto al Senado servirá para medir la capacidad de su contendora Yasna Provoste –quien tras reparos iniciales se manifestó a favor del cuarto retiro– para alinear a toda la oposición tras la aprobación de la iniciativa.

En la Cámara Alta ya han manifestado aprensiones al nuevo rescate importantes senadores de centroizquierda, como su correligionaria Carolina Goic, el PPD Ricardo Lagos Weber y los socialistas Carlos Montes y José Miguel Insulza.

En este escenario, la diputada humanista y una de las principales impulsoras de los retiros, Pamela Jiles, responsabilizó ayer a Provoste de la suerte que tendrá el nuevo 10% en el Senado.

“Yo le entrego la batuta que nos ha correspondido llevar por este cuarto retiro a Yasna Provoste. Ella deberá revertir una situación muy compleja en el Senado”, dijo Jiles. Lee más de esta historia.

Manifestantes a favor del aborto libre marcharon ayer por el centro de Santiago.

Diputados aprueban en general la despenalización del aborto hasta las 14 semanas de gestación

Tras un tenso debate que se prolongó por más de cuatro horas y pese a la división de los diputados DC, la Cámara aprobó ayer en general –por 75 votos a favor, 68 en contra y dos abstenciones– el proyecto que despenaliza el aborto si se efectúa dentro de las primeras 14 semanas de gestación.

Las distintas posturas de los legisladores DC habían generado un grado de incertidumbre respecto del futuro de la iniciativa, complicando a la candidata presidencial de ese partido, Yasna Provoste, quien había señalado que se “la jugaría” para ordenar a sus diputados tras el apoyo al proyecto.

De la DC finalmente hubo tres diputados que votaron en contra –Miguel Ángel Calisto, Joanna Pérez y Jorge Sabag–, mientras que otros dos, Manuel Matta y Daniel Verdessi, no votaron. Entre los parlamentarios de gobierno, en tanto, el único voto a favor fue el del diputado de Evópoli Francisco Undurraga.

El proyecto –que inició su trámite legislativo en 2018– ahora deberá volver a la Comisión de la Mujer para su discusión en particular. Lee más de esta historia.

> ¿Nueva ola Covid? Un modelo predictivo desarrollado por la Usach –que cruza el aumento de contagios con la duración del alza– señala que en Arica ya se inició una nueva ola del virus y que en Aysén hay otra en ciernes. Sigue leyendo

> Vuelven los recorridos nocturnos. Con el fin del toque de queda, el transporte público volverá a operar servicios nocturnos a partir de la madrugada de este viernes. Las autoridades llamaron a informarse sobre los recorridos disponibles. Sigue leyendo

> Crecen recursos contra Extranjería. En 1.105% han aumentado en dos años los recursos de protección y amparo interpuestos por migrantes contra el Departamento de Extranjería, principalmente por demoras en la tramitación de visas. Sigue leyendo

Permisos para comercio ambulante en Santiago

El plan que estudia la Municipalidad de Santiago, a fin de entregar permisos a cientos de comerciantes que operan en la vía pública, va en contra de fomentar el comercio establecido y asegurar el libre acceso a los espacios públicos.

» Aporofobia

El extranjero que provoca animadversión no es, según Adela Cortina, cualquiera, “es el pobre, el que molesta, el sin recursos, el que parece que no puede aportar nada positivo al PIB del país, el que, aparentemente al menos, no traerá más que complicaciones”.

Por Yanira Zúñiga

» Iquique, Venezuela y cuarto retiro

La izquierda que defendió o miró para el otro lado frente al violentismo octubrista hoy está en deuda con la verdad. No puede simplemente poner el grito en el cielo frente a las agresiones xenofóbicas sin revisar su posición respecto al estatuto de la violencia como herramienta de expresión de descontento y de avance de causas políticas.

Por Pablo Ortúzar

