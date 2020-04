Lo que tienes que saber este miércoles en La Tercera: nuevas cuarentenas, resistencia a cambios sobre el plebiscito y el término “meseta” del gobierno por curva de contagios

Cités y viviendas colectivas, con altos niveles de hacinamiento, han encendido las alarmas sobre las malas condiciones que por estos días favorecen a la propagación del coronavirus en Chile. En este escenario, y mientras en algunas partes del mundo como Francia y España empiezan a delinear “la nueva normalidad” sin una cura para el Covid-19, el gobierno decretó cuarentena total para Estación Central, La Pintana, San Ramón e Independencia. No obstante, algunos expertos advierten que la mezcla de alta densidad poblacional y pobreza configuran un complejo escenario de exclusión para quienes no tienen posibilidad de quedarse en sus casas. A estas alturas, con números que dan cuenta de 14.365 personas con coronavirus y 207 fallecidos, los nuevos contagios y la velocidad de propagación, entre otros, son factores determinantes para implementar o bajar el confinamiento por comunas. Así, a partir de este jueves a las 22:00 horas también entrarán en cuarentena Victoria y Angol, mientras que Temuco y Osorno dejarán el encierro. Finalmente, en Ñuñoa norte (desde Av. Grecia) y Santiago norte (desde Av. Matta) se extenderá el aislamiento durante otra semana.

› Plebiscito y pandemia: La resistencia en Chile Vamos al argumento económico que esgrimió Piñera. El tema fue abordado en la reunión que encabezó ayer el Presidente con dirigentes del bloque, instancia en la que el Mandatario planteó que la situación económica será peor de lo que se esperaba y que, por lo mismo, había que estar preparado para eso.

› Gobierno acuña término “meseta” para explicar curva estable de contagios. Los datos indican que el país lleva 15 días con un aumento estable, 4% en promedio, de nuevos casos por día. Sin embargo, el médico Tomás Regueira advierte que el 80% de los chilenos aún no se ha contagiado de Covid-19.

› Caso TC: Brahm declara como testigo ante la fiscal Chong por investigación sobre supuestas demoras en tramitaciones del organismo. La presidenta del Tribunal Constitucional testificó este martes -y por dos horas- tras aceptar invitación de la fiscal jefe de Alta Complejidad Centro Norte. Producto de la pandemia, la diligencia se hizo vía videoconferencia.

› Brasil supera a China en muertos y se agrava situación en Río y Sao Paulo. El gigante sudamericano ya suma 71.886 casos confirmados y 5.017 muertos en 42 días. Ayer registró el mayor número de decesos contabilizado hasta ahora en un día.

› Justicia decreta prisión preventiva para el delantero de Audax Rodrigo Holgado. El futbolista protagonizó un accidente con resultado de muerte mientras conducía su vehículo. El plazo para la investigación es de 120 días.

¿Volver a clases? ¿Cuándo y cómo?

En prácticamente todo el mundo, la suspensión de las clases presenciales para millones de estudiantes causó la disrupción del calendario escolar y los procesos educativos. Ahora, a medida que las cifras dan cuenta de un relativo control de los contagios en algunas zonas, en varios países comienzan a emprender el retorno, o a buscar la manera de hacerlo.

► Escuchar Podcast

Opinión

“La pregunta de fondo es qué puede hacer la autoridad política ante una contraparte obstruccionista y destructiva, especialmente considerando la situación minoritaria de la coalición que apoya al gobierno en ambas cámaras del Congreso”. Álvaro Pezoa, Ingeniero Comercial y Doctor en Filosofía.

Frase del día

“Piñera intervino en la campaña argentina apoyando a Macri y nosotros no alegamos” Carlos Ominami, exministro de la Concertación, en entrevista con La Tercera sobre las últimas polémicas entre los gobiernos de Chile y Argentina.

Editorial

Agresiones en el contexto de la pandemia

“Los ataques a residencias sanitarias u hostigamientos en lugares hacinados donde podría haber contagios son señales muy negativas que la autoridad debe combatir con decisión”.

09:00 / El ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, junto al ministro de Energía, Juan Carlos Jobet y la ministra de Transportes, Gloria Hutt realiza el primer balance a un mes de la puesta en marcha del Plan Solidario de Servicios Básicos.

11:30 / El Presidente de la República, Sebastián Piñera, acompañado por los ministros del Trabajo, María José Zaldívar, y de Hacienda, Ignacio Briones, presenta el proyecto de ley que crea un seguro de protección de ingresos para trabajadores independientes

12:00 / Sin público, Apumanque realiza ensayo general para abrir sus puertas el jueves. Asiste el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín; autoridades del mall y locatarios. El viernes vuelve a cerrar el mall para evaluar esta experiencia piloto controlada.