Lo que tienes que saber este miércoles en La Tercera: Piñera sortea acusación constitucional luego que la oposición no lograra sumar votos oficialistas

Piñera sortea acusación constitucional luego que la oposición no lograra sumar votos oficialistas

A pesar de que la oposición consiguió –tras complejas negociaciones– dar una muestra de unidad al alinear a todos sus senadores detrás de la acusación constitucional en contra del Presidente Piñera, eso no bastó.

Como era previsible, el Senado rechazó el libelo luego de que la centroizquierda no lograra sumar a su ofensiva a cinco parlamentarios oficialistas para alcanzar el quórum requerido de 29 votos para destituir al Mandatario.

Lejos de la expectación que provocó la maratónica jornada en que la semana pasada la Cámara de Diputados había admitido la acusación, lo más llamativo de la sesión de ayer fue el discurso del senador RN Manuel José Ossandón, quien criticó duramente el actuar de Piñera para luego abstenerse en la votación.

“Todos sabemos quién es él, cuáles son sus formas, dónde están sus límites y lo que ha hecho en su vida empresarial y política. Yo he dicho siempre que no comparto las maneras en que ha mezclado la política y los negocios, lo privado y lo público, porque creo que no ha sido capaz de poner límites”, afirmó el senador de RN.

Más allá de ese único desmarque en el oficialismo, el rechazo de la acusación fue festejado por La Moneda. El ministro de la Segpres, Juan José Ossa, dijo que primó la democracia y que se desechó “una acusación manifiestamente falsa y llena de argumentos mañosos”. “En definitiva, se ha acreditado la inocencia del Presidente de la República en todos estos hechos”, agregó. Lee más de esta historia.

EEUU destacó que Chile haya anulado adjudicación de licitación para fabricar pasaportes a china Aisino

Mientras que La Moneda defendió la decisión del Registro Civil de revertir la licitación adjudicada a un consorcio liderado por la empresa china Aisino para la fabricación de cédulas de identidad y pasaportes, argumentando que el proceso se hizo apegado a la ley, el gobierno de Estados Unidos, a través de su embajada en nuestro país, destacó como acertada la resolución.

“Cada país debe adoptar sus propias decisiones acerca de la seguridad nacional, pero los países y ciudadanos deben poder confiar en que sus documentos de identidad no estén sujetos a riesgos que amenacen la seguridad nacional, la privacidad o la seguridad de los datos”, indicó la legación norteamericana en una declaración de su departamento de prensa.

Una de las razones para anular la adjudicación a la firma asiática era el riesgo de que Chile fuera excluido del programa Visa Waiver, que permite a nuestros connacionales viajar a Estados Unidos sin necesidad de una visa.

En este sentido, la administración estadounidense agregó ayer que “mantiene su compromiso a continuar trabajando con el gobierno de Chile para asegurar tanto nuestra seguridad conjunta, como el intercambio de buenas prácticas que protejan la integridad de los documentos nacionales de identidad, y a facilitar los viajes legítimos entre nuestros países”. Lee más de esta historia.

> Caen las licencias médicas por Covid, pero los demás permisos superan los niveles prepandemia

De acuerdo a datos de la Superintendencia de Seguridad Social (Suceso), las licencias médicas otorgadas por Covid llegaron en septiembre a 43.566, el menor número mensual desde abril de 2020. Así, pese a que este tipo de permisos llegó a representar más del 30% del total en los peores meses de la pandemia, en el noveno mes de este año su incidencia retrocedió a 7,3%.

Nuevo fenómeno: pese al descenso de las licencias por Covid, los permisos por otras enfermedades han anotado un explosivo aumento, superando los niveles prepandemia. Según Suceso, en lo que va del año hasta el cierre del tercer trimestre se han emitido más de 4,6 millones de licencias médicas electrónicas no Covid, frente a las 3,3 millones emitidas en igual periodo de 2019.

Entre las licencias no Covid, las enfermedades que lideran los permisos son las relacionadas con trastornos mentales y del comportamiento (1,6 millones al tercer trimestre de este año).

En perspectiva: el explosivo aumento de las licencias médicas totales en lo que va de este 2021 hasta el tercer trimestre (5,9 millones) es uno de los factores que mencionó la Asociación de Isapres para explicar las históricas pérdidas de $138 mil millones que acumula la industria hasta septiembre. Lee más de esta historia.

Editorial

Valiosa señal de austeridad fiscal

El hecho de que el Senado haya aprobado la Ley de Presupuestos, que contempla un fuerte pero indispensable recorte del gasto fiscal, es una señal de compromiso con la responsabilidad fiscal. Cabe esperar ahora que la Cámara Baja actúe en igual sentido.

Opinión

» Cómo sanar a Chile

Hoy más que nunca se necesita concordar un nuevo pacto social, que convoque a la construcción de un Chile distinto y mejor. Se vienen tiempos muy difíciles y solo con unidad y convergencia se podrá salir adelante.

Por Juan Carvajal

» Estrategia antártica

Son prioritarios todos los actos de afirmación realizados sobre nuestras pretensiones territoriales. También no perder oportunidad para que todo nuestro Estado esté presente en el continente, tanto en el desarrollo científico como en la acción de soberanía.

Por Soledad Alvear

